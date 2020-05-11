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审计署公告披露

部分地方去年四季度违规收费超14亿元

2020年05月11日08:42  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京5月10日电  （记者齐志明）审计署9日发布2020年第1号公告，介绍2019年第四季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计结果。本次审计抽查了1621个单位、2742个项目，涉及资金4389.5亿元，并对以往审计查出问题整改情况进行了跟踪检查。其中在减税降费政策措施落实相关审计上，公告披露了去年第四季度一些地区仍存在违规收费、转嫁费用等问题，涉及金额14.28亿元。

　　在违规收费等问题上，公告指出：16个省份的101家单位有未按规定降低收费标准、违规征收应免征或已取消的行政事业性收费、自立名目收费、违规征收政府性基金等问题，涉及金额12.19亿元。此外，12个省份的51家单位违规向企业转嫁应由财政预算保障的费用、要求企业购买第三方电子认证服务或承担电子政务平台服务费7081万元；6个省份的8家单位依托主管部门的行政审批事项开展中介服务并收费5540.77万元；4个省份的22家单位未严格实行“考培分离”，强制培训与考试挂钩，收取培训费用6889.59万元；两个省份的4家商会、协会通过开展评比表彰违规收费、未设置固定标准收取会费、重复收费等1364.42万元。

　　审计指出问题后，有关地方正在积极整改，其中，退还各类违规多收费用4555.16万元。审计署财政审计司负责人表示，将继续跟踪后续整改情况，进一步督促审计指出问题整改到位。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月11日 02 版）
(责编：栗翘楚、孙阳)
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