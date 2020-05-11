失业保险援企稳岗惠及8076万职工

人社部发布的最新数据显示，截至4月19日，已有302万户企业享受失业保险稳岗返还388亿元，惠及职工8076万人，受益企业户数超过去年全年。

失业保险稳岗返还政策是新冠肺炎疫情防控期间加大援企稳岗力度的积极举措。近一段时期，各地加力加速发放稳岗返还，大力开展“不见面”审批，积极应对疫情影响，助力企业渡过难关。

降低政策门槛，扩大中小微企业受益面；提高返还标准，重点向受疫情影响企业和疫情严重地区倾斜……今年以来，失业保险稳岗返还力度持续加大。2月份，人社部等5部门印发通知，放宽中小微企业裁员率标准，凡裁员率不高于上年度全国城镇调查失业率控制目标，即5.5%；30人以下的企业裁员率不超过20%，都可以申请返还企业所缴上年度失业保险费的50%。3月份，国务院办公厅印发《关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》，明确提出加大失业保险稳岗返还，对不裁员或少裁员的中小微企业，返还标准最高可提至企业及其职工上年度缴纳失业保险费的100%，湖北省可放宽到所有企业。

疫情防控期间，稳岗等扶持政策落地有赖于不见面、零接触的线上服务。人社部向社会分批公布了部分直辖市、省会城市、计划单列市网上经办平台网址、APP、公众号，大力实行不见面审批，以降低参保单位申领稳岗返还的“跑腿”成本。人社部有关负责人表示，下一步，将指导尚未实现失业保险稳岗返还网上申领的城市，力争在今年6月底前全部实现网上经办，同时推广无形认证、容缺办理、绿色通道等好做法，系统筛查符合条件企业，千方百计为企业申报提供便利。（记者韩秉志）

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