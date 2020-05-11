激活网游产业的文化属性（一线视角）

今年一季度，我国移动游戏市场收入近550亿元，同比增长率超过49%。新冠肺炎疫情防控期间，不少人居家隔离，以网游为代表的“宅经济”打破了时空限制，丰富了数字文化生活，成为逆势上扬的行业之一。

近年来，网游产业步入高速发展阶段，成为文化产业的重要板块、大众精神文化生活的组成部分，也是中国文化走出去的一个新领域。北京作为首都，不但具有深厚的文化底蕴，也聚集了大量优质的文化资源。前不久，《北京市推进全国文化中心建设中长期规划（2019年—2035年）》公布，提出北京将“建设网络游戏之都”，在研发、出版、发行各环节坚持正确价值导向，引导网络游戏健康发展。

网游也是文化产品，具有文化承载功能。通过将道德价值和文化基因赋予故事、人物、画面、音乐等内容，网游能潜移默化地引导游戏者特别是青少年的世界观、人生观、价值观。目前，一些游戏产品停留在“对垒”“打怪”“升级”的低水平阶段，难以让玩家产生文化满足。应该说，无论是促进产品升级还是壮大游戏市场，相关游戏开发者都有责任让游戏产品既有意思又有意义，既有娱乐性又有文化性。

让网游承载更多优秀文化，能提升人们对游戏的认知和品位，进而促使企业创造更多有价值的产品。一款优秀的游戏产品不但能有力推动产业集群发展，带动产业中下游的各个环节，还有助于拓展青少年的知识范畴、认知疆域，有益于青少年健康成长。为了引导游戏企业从中华优秀传统文化中汲取灵感和养分，在传承中创新、在创新中发展，北京设立游戏出版选题计划制度和游戏出版重点选题库，精挑细选游戏类别和游戏品种，对原创精品游戏给予政策、资金和宣传推广方面的支持。未来，沿着“高质量、平台化、多业态、前瞻性”的思路发展游戏产业，不断推出有思想、有信仰、有情怀、有深度的原创精品，才能让游戏成为传播正能量的生动载体。

网络游戏因其互联网属性，超越了地域界限，成为一种国际化交互的“语言”。可以说，网游在跨文化传播上具有一定的发展潜力，一款承载优秀文化的网游产品，能把中国故事、中国形象推介到世界，也能让世界了解中国、认识北京。从这个意义上说，北京鼓励游戏企业面向海外发行弘扬中华优秀传统文化、体现北京文化特色的优秀原创游戏产品，从而把立足本国又面向世界的文化创新成果传播出去，正是跨文化传播的题中应有之义。

有专家认为，游戏是文学、音乐等传统八大艺术之外的“第九艺术”，区别于其他艺术门类的重要特征是“参与性”。其实，游戏在教育、医疗、科研、公益、商业、文化保护等领域的应用也越来越多。北京鼓励企业研发运营教育益智等功能游戏，有助于强化其教育功能，引导树立理性“游戏观”。同时，无论游戏是何种类型，都要更加注重嵌入防沉迷系统，加强对未成年人和青少年的保护，为他们提供寓教于乐的健康氛围。从产品设计到思维方式，只有精心研发、科学打造，注重增加文化性、教育性，传播好主流价值，游戏产业才能真正行稳致远。

（作者为本报北京分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年05月11日 05 版）

(责编：栗翘楚、孙阳)