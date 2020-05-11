当天母亲节，中建八局四公司济南公司各项目一线的砼人们自发组织拍照，通过别样的方式向远方的母亲送去节日祝福。
由于行业的特殊性，建筑人昼夜奋战在一线，工地仿佛就是他们的家，日夜并肩奋战的兄弟们仿佛就是家人，为了城市的建设与发展，他们吃住在一线，把节假日过成了工作日，一年里真正回家陪伴母亲的时间并不多，尤其省外的员工，故乡更是再无四季。
“我妈常跟我说年轻人就该奋斗，希望我的奋斗能给他们更好的生活吧”，说起妈妈年轻的新砼人们也不禁有所触动，他们纷纷表示将不负期望，砥砺奋进，为自己为家人也为公司的发展贡献青春力量。
在这样的节日里，通过别样的形式为远在家乡的母亲送上祝福，让妈妈们看到子女在工作中一切都好，也让母亲们在节日里感受到别样的温馨。也祝愿普天下的母亲节日快乐，幸福安康。
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