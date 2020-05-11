3小时成交超3亿 快手尝试3C品类大规模卖货

人民网北京5月11日电（记者夏晓伦）5月10日晚，格力电器董事长董明珠亮相快手直播间，开启了自己的第二次直播带货。第三方数据显示，3小时直播成交超3.1亿元，这也是快手电商首次尝试3C家电品类的大规模卖货活动。

据了解，在本次直播中，上架产品相对实惠。以空调为例，包括品悦1.5匹单冷定频1949元，大一匹冷暖定频1899元，大一匹冷暖变频2099元，1.5匹冷暖变频2349元等，而快手也为各款产品提供了不同价位的补贴。

从具体数据来看，直播间开卖半小时销售额破1亿元，100分钟破2亿元。正1.5匹品悦单冷定频空调半小时销量5万+，单品成交破1亿，售价1.2万的新冠消毒空气净化器销量超100台。

董明珠在快手直播间介绍售卖产品。

直播过程中，在快手带货主播介绍了相关产品的优惠时，董明珠特别说道：“我们绝不是靠价格优惠来获取市场的，而是要向消费者展示格力品质。直播是形式的变化，最终要回归到制造，也就是产品本身。没有好的产品，无论表现方式如何，最终都会失去根基。”

董明珠还表示，疫情让她对格力产品的销售带来了全新的思考，直播能够充分了解消费者的诉求。她接下来打算开通一个董明珠直播间，“把直播常态化。格力线下有3万多家经销商，我希望让他们线上线下结合起来。我算是开了一个头，替他们探路，逐步体验线上的感觉。”

实际上，受今年疫情影响，线下转线上直播已经成为一种潮流，成为线下商家的重要增量，一些私域流量好、转化率高的平台就会受到商家的青睐。

以快手电商为例，此前已经有美邦、李宁、巴拉巴拉、阿迪达斯、尚品宅配等不同领域多家品牌尝试快手直播卖货，并都取得了不错成绩，作为直播电商的重要平台，快手已经成为品牌尝试新零售的重要基础设施。

此前，在快手商家号“理想家”举办的超级直播团购会上，尚品宅配联合商家号和达人号同步直播，直播间共吸引116万的观看人气，收获留咨获客3673个、用户家装需求意向信息1万份，这基本相当于一个线下门店200天的获客量。

“以平均客单价保守估计，提前锁定了至少1亿的营业额。”尚品宅配相关负责人表示。

同时，为了帮助品牌商家找到新商机，快手商业化联合快手电商发起“暖春计划”，联合众多知名品牌，打造快手“超级品牌日”，探索品牌营销新链路，开拓品牌逆势增长的新营销，建立品牌公私域流量新阵地。

快手相关负责人介绍，快手“超级品牌日”目前开启了七场直播，成交总额超过6.2亿元，订单总数超过544万单，共吸引了超过6000万网友围观，单场总观看人数最高超过1000万。

此外，快手电商还积极帮助全国商户线上复工，此前对广大线下商家提供了5亿流量扶持，商家只需发布电商短视频作品，带活动话题，就有机会获得2万至100万不等的流量助推。

截止目前，快手电商已帮助至少100万线下商家恢复生意。

业内人士表示，快手电商等线上渠道切实帮助了遭受疫情冲击的实体商家更好地度过这一艰难时期，这不仅缓解了商家的经营压力，对于整个社会的经济秩序恢复、民生稳定也具有积极意义。

(责编：许维娜、夏晓伦)