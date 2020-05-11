原标题：“打造新消费指南”2020第五届中国净水品牌峰会圆满举行

5月10日是国务院批准设立的“中国品牌日”。今日，以“打造新消费指南”为主题的2020第五届中国净水品牌峰会线上直播活动圆满举行。

本次活动由中国商报社主办，中国商报研究院、北京泛博瑞咨询有限公司、中国电子节能技术协会环境电器专委会联合协办，《中国直饮水》承办，长沙水杯子直饮水工程设备有限公司赞助。

会议伊始，中国商报社副社长陈高宏为活动致辞。众多嘉宾通过视频的方式表达了对行业的展望与祝福。中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所医学博士&研究院博导白雪涛、全国家用电器工业信息中心研究部主任宋敬学、中国水务·长沙水杯子直饮水工程设备有限公司创始人易显早、江苏省净水设备制造行业协会秘书长顾久传、浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司董事长朱锦成分别针对行业、市场、技术做了精彩演讲。

（陈高宏：中国商报社副社长）

饮水安全意识再上新高，净水市场有望迎来“第二春”

此次疫情席卷了全球，在大家做好防护共抗疫情的同时，仍不可忽视饮用水可能存在的风险。因为污染物可能通过不同途径污染饮水，从而损害人体健康。中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所医学博士&研究院博导白雪涛在主题演讲《净水器在预防控制饮水污染相关疾病中的重要作用》中指出，饮水污染所相关的疾病可以使用净水器去除饮水中的污染物，从而切断污染原，保证饮水安全健康。

全国家用电器工业信息中心研究部主任宋敬学提到，今年第一季度中国家电行业包括净水产品受疫情影响“雪上加霜“呈现负增长，净水器销售向线上转移，消费者对于净水器的附加需求体现为：免安装、杀菌、净热一体，同时RO反渗透需求进一步扩大，净水器功能“高配低价”，2020年需要新的技术升级。疫情过后，随着商用净水的升级、桶装水的市场空位、产品场景多元化细分以及下沉市场空间广阔，净水器作为健康家电的代表，行业有望迎来“第二春”，并且全屋净水未来可期。浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司董事长朱锦成认为，疫情后家用净水市场在未来十年内将达到万亿级份额。

净水市场技术发展，加速新格局形成

今年，大部分行业都受到了不同程度的影响，净水行业迎来了提前洗牌，加速了新的品牌格局形成。经历过这次疫情，人们的健康认识提升，对于净水产品的需求也上升到了一个新的高度。

科技发展日新月异，净水技术的升级和产品的迭代，推动着净水行业不断向前发展。净水行业资深专家，江苏省净水设备制造行业协会秘书长顾久传介绍了最近几年净水行业出现的新技术、新产品。可以看出，科技以人为本，不断进步朝着智能化、家电化、环保节能等等方向发展。其中，随着全屋净水的兴起，防漏水保护装置显得尤为重要。

校园饮水和商用直饮水的普及，高端地产和精装修配套率稳中有升，管道直饮水行业将进入快速发展阶段。“分质供水、势在必然”，是中科院水杯子工程创始人傅家谟院士的题词。因为，优质水是民众健康饮水的现实需求，过去受经济条件制约实行的一管到底的饮用水方式不够科学，浪费资源。中国水务长沙水杯子直饮水工程设备有限公司董事长易显早认为，管道直饮水将成为城市优质供水的主流。自来水经过深度处理，采用臭氧和紫外线联合杀菌，实行循环输送，符合技术标准，具有更好的经济效益和社会效益。

（中国水务·长沙水杯子直饮水工程设备有限公司创始人 易显早）

发布2020净水品牌榜单，打造新消费指南

在今年疫情爆发之初，众多的净水企业在第一时间发挥社会责任，保障了一线饮水的安全，为抗疫贡献了巨大力量。与此同时，也让人们意识到饮用水安全的重要性，更看到众多净水企业的责任、使命、担当与实力。

活动中，中国商报社公布了“消费者信赖（满意）品牌”、“中国净水10强企业”、“中国净水10强外资品牌”等榜单，引领净水新消费指南。美的、云米、碧水源、A.O.史密斯、浩泽、三达、老板、华帝、中广欧特斯、朗诗德、开源、美国艾肯、伊润IQSOFT、圣腾希雅、颐鹤泉、思水宝、润莱、美呐、美索诺斯、时代沃顿、倍瑞康、浦士达、鲁博士、克鲁尔等品牌企业榜上有名。

品牌是一个企业存在与发展的灵魂，代表着企业竞争力。我们相信品牌的力量，引导着我们的消费选择。本次活动以“打造新消费指南”为主题，相信企业在构建品牌的同时，还在于对社会所作出的贡献和影响力。这才是品牌企业践行社会责任的担当。

(责编：许维娜、夏晓伦)