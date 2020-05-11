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印尼雅万高铁首个多跨钢构连续梁合龙

2020年05月11日15:07  来源：人民网-财经频道
 

当地时间5月10日，由中国水电八局承建的印尼雅万高铁首个多跨钢构连续梁合龙，实现主体施工又一重大里程碑目标。

该连续梁（42+64+64+42m）位于DK23处，是雅万高铁2号特大桥的最重要施工点之一。2号特大桥全长36公里，紧邻高速公路和多条河流，共有25处设计采用连续梁形式跨越立交桥、高速公路互通匝道及河流。DK23连续梁全长213.8米，跨越车流密集的两条高速公路匝道和一座立交桥，主跨采用悬臂挂篮法施工，边跨采用支架现浇法施工。

面临疫情防控和安全度汛双重压力，为确保抗疫稳产，项目部以安全质量为首要任务，按照架子队管理模式，落实“三检三验”和“升级报验”制度，由专人现场监控，确保安全保障到位，质量监管到位，有序展开施工。为加强连续梁现场线性监控，项目部积极与国内科研单位合作，邀请中方联合体和电建项目部专家来现场指导，确保了合龙安全与工程质量。

同时，项目部在做好疫情防控的前提下，积极协调组织现场资源，坚守一线保证施工稳定。截至目前，项目部承建的25处连续梁，已有23处及2处道岔连续梁实现开工目标。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)
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