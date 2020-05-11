58同城成立58同城大学 设立六大技能型人才培训学院

人民网北京5月11日电 5月11日，58同城正式宣布成立58同城大学，并与培生教育、北京奥特思鼎国际教育战略合作，共同推进职业教育在中国的发展。58同城CEO姚劲波、培生大中华区及印度董事总经理林国章出席仪式。

姚劲波表示：“58同城大学力求打造开放、合作的职业技能培训平台，我们很荣幸与培生建立合作伙伴关系，未来我们也希望与更多专业培训机构合作，共建全面、专业的城市技能型人才发展大平台。58同城大学将在200个城市，打造1000家职业技能培训与就业中心，帮助数亿人更好地发展。”

据悉，58同城大学的成立，首次将国内最大的招聘服务平台58同城与国际领先的最大培训学习平台培生教育资源打通，目标以按实时供需比和薪资大数据实现“精准学习，更好就业”。作为职业技能培训领域的开放大平台，58同城大学下设六大技能型人才培训学院，包括：房产经纪人大学、人力资源学院、家庭服务学院 、汽车服务学院、网络营销学院、新媒体学院，提供多元化技能学习选择，培养专业化技能型人才。

构建城市技能型人才发展平台

据介绍，58同城大学以人才培养为核心宗旨，以服务产业为目标，依托国际资源和机制创新，帮助广大求职者实现职业技能提升，未来计划联合更多知名职业教育机构，为社会人才提供就业技能、职业发展等方面的培训和评估认证，为企业雇主提供具备职业技能和综合素质的应用型人才，打造从招生、培训到就业的一站式开放服务平台。

此次58同城大学的合作方培生教育是全球领先的教育集团之一，距今已有170多年的历史，遍布全球70多个国家及地区，旗下拥有在各个学科备受瞩目的教育品牌，BTEC作为培生主要的职业资格认证服务，获得了广泛的国际认可和当地市场的推崇。58同城大学将引入培生教育在职业技能领域的海量及高品质的培训内容、考评标准及质量管理体系。

林国章表示：“职业技能教育是中国政府高度重视的一项工作，也是培生的战略重点。今天达成的合作对于我们来说也是一项创新尝试，我们希望将培生极具全球竞争力的职业类证书课程带给更多的中国就业人才，助力他们成功就业或进入更高学府深造。”

产教融合培养技能型人才

姚劲波表示，科技的发展和社会的变迁，让企业对技能型人才的需求迫在眉睫，58同城通过资源优势、流量优势、用户的精准对接，促使58同城大学成为应用型人才培养的摇篮，增强实际工作能力，不断适应变化的岗位需求。

58同城大学致力于开发和推广以应用型紧缺人才、技能培养和产教融合为特色的职业能力标准体系，拥有一支同时具备理论素养与实操经验的教师队伍。在帮助生活服务业商家数字化转型的同时，也将加强在房地产、家政、汽车、商业管理等领域提供人才培训，通过高品质的培训课程，为房产经纪人、普工、家政、客服、快递员等从业者提供更多学习机会，促进产教融合、助力人才职业技能提升、推动稳定就业，打造生活服务业数字化人才的孵化器和加速器。

目前，在岗专业人员、转岗人员、待业拟就业人员、在校学生以及政府部门行业管理人员都可在58同城大学进行学习，内容培训将按照学员的需求分别进行有侧重点的设计。人才培养单位可与58同城大学签订“培养＋推荐”合作协议，接受专业化培训和考评服务。

58同城大学积极联合相关人力资源服务单位以及多家培训机构，共同推动数字经济下的生活服务业人才培养。在人社部推荐的54家线上平台中，58同城大学被纳入职业技能提升行动，将与安徽、福建、重庆等10个省份的地方人社部合作。作为企业商家、培训机构的亲密伙伴，58同城大学可为合作方提供满足人社部要求的课程内容、学习管理以及考试认证等一揽子服务，降低企业内部培训成本。

(责编：栗翘楚、孙阳)