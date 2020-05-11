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产业融合助力智慧清洁生活

2020年05月11日21:41  来源：人民网-财经频道
 

5G时代的到来让万物互联快速落地，智能家居产业化和场景化趋势也在不断加速。

行业报告显示：环境辅助生活和智能家居的市场规模保持了较高的年均增长利率，从2014年的215亿美元增加到2019年的348亿美元。

日前，一款搭载航天团队自研的12.5万转高速无刷电机，实现高达99.67%的超高尘气分离效率，通俗意义上讲，不但能吸的更干净，而且还能有效杜绝二次污染的吸尘器“V11DreameTime”正式发布，引发广泛关注。

研发企业追觅科技的相关负责人介绍说，其符合现代清洁需求推出了吸拖一体功能，并通过7重全链条降噪处理，实现“力大音低“的智能作业，成为智慧清洁领域的一次创新探索。

近年来，基于人工指令、自动感知的智能化趋势和5G技术的加速应用，正推动国内智慧清洁领域的产业升级。智能门锁、智能烤箱、智能冰箱等一系列家居产品不断革新人们的生活方式，提升了人工智能、大数据等新技术新业态在产业领域的应用。

市场规模的扩大和行业的快速增长，也在反哺整个行业的智能化创造趋势。

业内专家分析认为，在当前的市场环境下，整个行业要紧跟智慧生活的大趋势，企业则不仅要提高自主研发和创新能力，更要在设计和服务环节加强深度专业性技术融合，加快提升场景策划和应用落地能力。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)
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