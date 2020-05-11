产业融合助力智慧清洁生活

5G时代的到来让万物互联快速落地，智能家居产业化和场景化趋势也在不断加速。
行业报告显示：环境辅助生活和智能家居的市场规模保持了较高的年均增长利率，从2014年的215亿美元增加到2019年的348亿美元。
日前，一款搭载航天团队自研的12.5万转高速无刷电机，实现高达99.67%的超高尘气分离效率，通俗意义上讲，不但能吸的更干净，而且还能有效杜绝二次污染的吸尘器“V11DreameTime”正式发布，引发广泛关注。
研发企业追觅科技的相关负责人介绍说，其符合现代清洁需求推出了吸拖一体功能，并通过7重全链条降噪处理，实现“力大音低“的智能作业，成为智慧清洁领域的一次创新探索。
近年来，基于人工指令、自动感知的智能化趋势和5G技术的加速应用，正推动国内智慧清洁领域的产业升级。智能门锁、智能烤箱、智能冰箱等一系列家居产品不断革新人们的生活方式，提升了人工智能、大数据等新技术新业态在产业领域的应用。
市场规模的扩大和行业的快速增长，也在反哺整个行业的智能化创造趋势。
业内专家分析认为，在当前的市场环境下，整个行业要紧跟智慧生活的大趋势，企业则不仅要提高自主研发和创新能力，更要在设计和服务环节加强深度专业性技术融合，加快提升场景策划和应用落地能力。（牛广文）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】