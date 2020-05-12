地方政府债券发行近1.9万亿元

本报北京5月11日电 （记者曲哲涵）财政部9日公布了今年以来地方政府债券（以下简称地方债券）的发行情况。
截至4月底，2020年发行地方债券18973亿元，其中新增债券16626亿元，再融资债券2347亿元。
新增债券发行完成中央提前下达额度（28480亿元）的58.4%，其中一般债券5104亿元，完成中央提前下达额度（5580亿元）的91.5%；专项债券11522亿元，完成中央提前下达额度（22900亿元）的50.3%。地方债券平均发行利率3.31%，比2019年下降16个基点；平均发行期限15.5年，比2019年增加5.2年。
受疫情影响，绝大多数省份无法安排人员出差进行发债现场操作，为减少人员流动、避免交叉感染，财政部在北京代理地方操作，解决了疫情期间地方无法发债的困难，有力保障了地方债券发行进度。
经国务院批准并依法向全国人大常委会备案，财政部于4月底提前下达第三批2020年地方政府新增专项债券额度1万亿元，各地已启动发行准备工作。下一步，财政部将坚决贯彻落实中央政治局会议关于加快地方政府专项债券发行和使用的决策部署，全力保障地方债券平稳顺利发行，发挥地方债券对“六稳”“六保”的关键作用，促进积极的财政政策更加积极有为，努力实现全年经济社会发展目标任务。
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