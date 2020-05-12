银西高铁全线桥梁贯通

本报银川5月11日电 （记者刘峰、张丹华）5月10日，国家重点工程银西高铁全线最后一孔箱梁成功架设在银西高铁渭河特大桥227号墩至226号墩上，至此全线桥梁实现贯通，为后续联调联试确保年底按期开通运营奠定了基础。

银西高铁咸阳渭河特大桥全长13.6公里，具有“一桥十跨”的特点：两次跨越高速公路，两次跨越河道，两次跨越铁路既有线，四次跨越城市道路，体量特别庞大、结构十分复杂、技术标准要求极高。

银西高铁是国家铁路“十三五”规划实施的重点工程，是我国中长期铁路网规划中“八纵八横”高铁网包（银）海通道的重要组成部分。该项目建成后，将结束宁夏没有高速铁路的历史，银川至西安列车运行时间将由14个小时缩短至3个小时左右。

《 人民日报 》（ 2020年05月12日 07 版）

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