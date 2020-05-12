收费标准缘何引发争议 快递柜超时收费难题待破解

本报记者 马婧

近日，关于丰巢超时收费的争议持续发酵。从杭州到上海、北京，多地小区的业主都站出来明确反对快递柜收费，而丰巢也给予“反击”，称杭州东新园小区业委会单方面断电构成违约，并坚持其收费决定。根据丰巢的收费规则，非会员用户快件滞留超过12小时开始收费，超时后每12小时收费0.5元，3元封顶。耐人寻味的是，这个看似不高的收费价格为何惹来众怒？快递员们为何经常未经收件人同意就将快件存入快递柜？争议背后，快递“最后100米”的难题还有待多方化解。

小区抵制快递柜收费阵营扩大

“五一”小长假后，丰巢快递柜正式启动超时收费制，但网上反对声浪日渐高涨，如今几乎演变成消费者与丰巢快递柜的“对峙”。

针对杭州东新园小区率先暂停使用丰巢快递柜一事，丰巢5月9日发布《东新园业委会事件声明》称，丰巢依照协议支付场地费为东新园小区业主提供服务，协议不包含对于丰巢营业模式和价格的约束。东新园业委会单方面断电已经构成违约，给公司造成巨大经济与商誉损失。“我司保留追索东新园业委会毁约的责任权利，同时将依据合约追索相关经济和商誉损失。”

尽管丰巢给予了“反击”，但暂停丰巢快递柜使用的小区队伍却在壮大。

据不完全统计，上海已有70多个小区抱团发声，抵制丰巢快递柜超时收费。北京也有部分小区要求丰巢快递柜撤出，北京金隅翡丽小区已经开辟出暂存区，供不同意使用快递柜的业主存放包裹。

上海首家停用丰巢快递柜的小区中环花苑近日发布声明，对丰巢所谓的“高额进场费”提出质疑。该小区每台快递柜平均每天的场地租金加上电费为十几元，丰巢会对快递员收取使用费用，大中小三种格子分别收0.45元、0.4元和0.35元每单。按照每个格子周转率一天只有一次、单个快递柜80格来算，单个柜子平均每天的收入超过了30元。“如果把一台机器当成一个门店的话，目前初步测算是完全自给自足并良性循环了。”该小区业委会在公开信中表示。

部分消费者呼吁延长免费保管期

丰巢看似并不高昂的收费标准，为何会引发争议？

从网友的留言来看，除了一部分消费者不认可快递“二次收费”，也有不少消费者对快递柜收费带来的难题表示担忧。在现行快递服务状态下，消费者的包裹经常在未经允许情况下被放入快递柜，这样很容易被动支付超时费用。此外，在北京、上海这样的一线城市，不少上班族每天的通勤时间就要达到两个小时，而加班也较为普遍，因此，不少消费者认为，12小时的免费存放期限过于短暂，应该延长到24小时。

“每天早出晚归，回到小区取个快递，还要多付5毛钱，心里真不是滋味儿。”家住天通苑、工作地点在王府井的赵女士说，上班族白天不在家，包裹放快递柜是最好的选择，但超时费由消费者承担显然不合理。

值得关注的是，国家针对快递柜已经出台了管理办法，不过在收费标准方面还未有明确的细则。根据2019年10月正式实施的《智能快件箱寄递服务管理办法》，智能快件箱使用企业使用智能快件箱投递快件，应当征得收件人同意；智能快件箱运营企业应当合理设置快件保管期限，保管期限内不得向收件人收费。

“管理办法明确了保管期内不得收费，超过保管期的部分还没有明确，是交给市场来定。”中国物流学会特约研究员杨达卿分析，保管期设置多久合适、超过保管期后如何收费，都需要市场和企业进行磨合，从而寻找出一条可行的方案。

丰巢否认强制向用户收费

目前，消费者对丰巢的最大不满是借市场垄断地位强制收费。对此，昨天丰巢方面予以否认，称快递柜支付超时费用时有四个选项，分别是按次付费、会员月卡、会员季卡和我再想想。用户点击“我再想想”后可拒绝付费。据介绍，如果业主不想付费，可以点“我再想想”，连续两次这样拒绝收费后，其包裹就不会再被投到丰巢快递柜了。

部分小区与丰巢快递柜的僵持不下，也引发了一系列连锁反应。近日，由于快递柜暂停使用，杭州东新园小区的部分快递员不得不延长派送时间，而小区附近的代收点也开始出现爆仓。

记者注意到，4月17日，商务部办公厅、国家邮政局办公室发布《关于深入推进电子商务与快递物流协同发展工作的通知》，其中明确了智能快件箱、快递末端综合服务场所的公共属性。在北京，智能快递柜还被纳入了生活性服务业的补贴项目。

快递专家徐勇表示，在快递早已普及的今天，快递柜和曾经的邮政信报箱类似，都有公共服务功能，理应纳入物业管理的范畴，成为小区的配套设施。目前快递柜企业自我造血能力不足，长久亏损下去难以为继，而消费者也希望能享受到更好的服务，如何平衡商业利益和公共利益，还需要政府和企业共同探索。

(责编：李栋、孙阳)