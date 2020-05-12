央行：4月广义货币同比增长超预期

本报讯(记者 潘福达）昨天，央行发布了4月金融统计数据报告：4月末，广义货币余额209.35万亿元，同比增长11.1%，增速分别比上月末和上年同期高1个和2.6个百分点；狭义货币余额57.02万亿元，同比增长5.5%，增速分别比上月末和上年同期高0.5个和2.6个百分点。
此外，4月份人民币贷款增加1.7万亿元，同比多增6818亿元。分部门看，住户部门贷款增加6669亿元，企（事）业单位贷款增加9563亿元，非银行业金融机构贷款增加404亿元。
4月份人民币存款增加1.27万亿元，同比多增1.01万亿元。其中，住户存款减少7996亿元，非金融企业存款增加1.17万亿元，财政性存款增加529亿元，非银行业金融机构存款增加8571亿元。
央行同步发布了社会融资规模存量统计数据报告。初步统计，4月末社会融资规模存量为265.22万亿元，同比增长12%。从结构看，4月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的60.5%，同比高0.6个百分点。
记者梳理发现，央行在4月披露的一季度数据显示，一季度新增人民币贷款7.1万亿元，同比多增1.3万亿元；3月末广义货币增速10.1%，达到近年来的高位，重新回到两位数增速。4月末广义货币同比增长11.1%，依然保持两位数增速。
广义货币增速为何重回两位数？央行此前解读称，广义货币增速上升比较多，总体上有效支持了疫情防控和经济社会发展。在政策引导下，商业银行信贷投放比较多，推动了广义货币增速回升，全社会流动性持续保持在合理充裕状态。
值得关注的是，央行在5月10日发布的《2020年第一季度中国货币政策执行报告》提到，央行加强对流动性供求和国内外市场的监测，综合运用多种货币政策工具保持流动性合理充裕，保持广义货币和社会融资规模增速与名义GDP增速基本匹配并略高。市场分析人士认为，接下来央行仍会继续保持更宽松的货币政策，资金面大方向仍为宽松。
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