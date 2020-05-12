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机构预测宏观经济将持续改善 4月工业增加值同比有望转正

2020年05月12日08:11  来源：经济参考报
 

　　国家统计局将于近日发布4月国民经济运行数据。多家机构指出，一系列高频数据显示，4月国内生产和需求明显复苏。预计4月宏观经济数据将持续改善。其中工业增加值同比有望转正，投资和消费增速也将继续回升。

　　从供给端看，中信建投宏观固收首席分析师黄文涛指出，随着国内疫情影响的消退，4月发电耗煤同比降幅收窄，高炉开工率相比上月进一步回升。4月PMI生产分项尽管相比3月回落，但仍处于2018年中以来的次高点。综合看，预计4月工业增加值同比增速有望转正，当月同比增长0.8%左右。

　　“4月份高频数据显示，多项工业生产指标环比继续改善，逐渐接近或超过去年同期水平。”浙商证券首席经济学家李超指出，一系列迹象表明4月工业增加值有望较3月继续改善，4月工业增加值可能转正，预计增速为1%。

　　从需求端看，机构表示，消费和投资复苏势头也持续向好。消费方面，兴业证券股份有限公司首席经济学家王涵指出，商场等消费场所复工复市，交通高频数据显示，居民外出消费增加。同时，受益于疫情逐渐消退以及刺激政策，汽车高频销售改善。

　　“预计4月份社会消费品零售总额同比增速为-7.6%，相较上月出现显著修复。”李超表示，近期高频数据显示，乘用车零售端有所回暖，汽车消费有望持续改善。一季度被压制的需求集中释放、自然需求的修复叠加汽车消费刺激政策，汽车消费有望快速修复。事实上，中汽协5月11日发布的4月我国汽车产销数据也显示，4月我国汽车销量为207万辆，同比增长4.4%，录得21个月来首次增长。

　　“消费正处在渐进式回补的过程中，消费需求的释放在短期内依赖于促消费政策继续发力，在中长期依赖于经济与就业回暖带来的收入预期修复。”华泰证券研究所副所长、固定收益首席分析师张继强表示。

　　投资特别是基建投资也将加快修复。“3月底建筑业基本完成复工、叠加基建资金来源充裕，决定了4月份基建投资有明显提速，而土木工程PMI、微观钢材需求、挖掘机销量亦有体现。”张继强认为，固定资产投资项目中，基建投资降幅有望继续快速收窄。

　　“从基建投资来看，4月新增专项债693亿元，而前期已经积累了较大的专项债资金。当前基建投资正走向逐步落地的过程，预计二季度基建投资将稳步上升。”天风证券固定收益首席分析师孙彬彬说。

(责编：李栋、孙阳)
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