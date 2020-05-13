“八山一水一分田”，作为全国唯一没有平原支撑的省份，贵州留给人们的印象向来是山高谷深、沟壑纵横。

出榕江县城，一路向北，所见景色却让人眼前一亮：土地一马平川，随处都是忙碌的身影，一排排钢架大棚鳞次栉比，一畦畦露天蔬菜青翠欲滴，翻新的黄土延伸到视野尽头……

这里便是榕江县的车江大坝，一片在贵州全省都不多见的集中连片万亩优质农田坝区。之前，由于产业结构调整缓慢，车江大坝迟迟走不出产业“零散乱”困境，曾经“聚宝盆”里金黄稻浪、菜花飘香的景象渐淡。

短短半年，车江大坝竟奇迹般恢复了生机，这里到底发生了什么呢？

清理：让坝区耕地回归本色

地势平、土壤肥，又有三条河流滋养，车江大坝一直是当地名副其实的“米袋子”“菜篮子”和“果盘子”。

在车江大坝生活了46年，10多年前，陶忠智从邻居手中接过几块闲置地，拉着媳妇干起了苗木种植。

随着城镇化进程加快，越来越多的老乡把地空了出来，为愿意留在坝区奋斗的人腾出了空间，鱼塘、养鸡场、农家乐等新营生遍地开花，但没几家能做成规模。另外，由于车江大坝紧挨县城，交通便利，这里也成了外来人口的聚集地，违法建房、私搭乱建现象屡见不鲜。

针对这片难得的优质耕地，2016年，贵州省国土资源厅把车江大坝10469亩优质耕地划定为永久基本农田。由于缺乏整体规划，无序开发不仅改变了基本农田的用途，也给产业发展带来了极大挑战。为恢复车江大坝活力，2019年11月，榕江县开始有序推进坝区产业建设，第一步就向违法建设和违法占地行为“亮剑”。

此时，陶忠智的苗木基地已经扩大到180亩，年利润超过100万元。“拆了基地，意味着断了我的后路，能不恼火吗？”面对前来做拆迁动员的干部，老陶只回应俩字：不搬！

不久，县委书记马磊上门，一番告之以法、晓之以理的谈话，最终使老陶不再固执。不过，县里没有撒手不管，而是在邻村山坡地上又给他划拨了200亩新基地，尽管搬迁苗木有一些损失，但没了占用农田的违法之忧。

老陶顺利搬离，观望的人看到了县里的决心，纷纷转向配合拆除。整治工作持续了两个月，总共清理整治违占面积1452.44亩，拆除违建房屋（棚舍）207栋82.54亩，清除改变土地用途的苗木1104.05亩、鱼塘114.05亩。

调整：土地由“散”到“聚”

经过综合治理，违法建设和违法占地现象得到有效遏制，有着1万多亩优质农田的车江大坝慢慢露出真容。

尽管家中只有4亩地，在71岁的欧安杨眼中，它们是自己的毕生事业。年轻时，他在地里种水稻，只要精心侍奉几个月，一家人吃饱饭便不成问题。前些年，老欧跟着乡亲们种起了西瓜和甘蔗，忙忙碌碌一整年，到头来赚到手的钱不过八九千元。

在车江大坝，真正靠农业发家的人并不多。宁愿抱着土地不撒手的群众，基本有着与老欧类似的情况：上了年纪、不懂技术，出去务工也很困难，只好留在家里种地，而一家一户、单打独斗的经营模式又难成气候。

要形成规模效益，首先要确定车江大坝到底该种什么。榕江县委托多家科研机构对种植品种进行论证，结合车江大坝的自然条件和市场需求，优选春种辣椒、小南瓜，夏种豇豆、茄子，秋冬种豌豆苗、菜心等附加值高的品种。

为了确保坝区生产朝着专业化、标准化、市场化方向发展，榕江县引进贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司（以下简称贵阳农投公司）对坝区产业进行统一运作，并联合县农投公司、农业合作社等共同组建项目公司。初期以每亩1600余元的价格流转土地，优先雇用本地农民务工，后期效益稳定后土地入股，与当地农户结成利益共同体。

截至5月11日，车江坝区已流转9470亩土地，完成蔬菜种植9434亩，带动就业38268人次，其中建档立卡贫困劳动力25234人次，促进贫困户增收252万元。

蜕变：打造现代农业产业园

榕江县位于贵州东南部山区，地理位置相对偏僻，是国家扶贫开发工作重点县和深度贫困县之一。县城人口规模有限，能消化得了车江大坝的万亩蔬菜吗？

随着贵广高铁和多条高速公路的陆续开通，榕江县不再是被遗忘的角落，农产品走向外地市场变得更加便利。瞅准了这里优越的交通条件和自然条件，贵阳农投公司和榕江县计划拿出5亿元，将车江大坝打造成一个现代农业产业园。

为了迎接首批蔬菜上市，贵阳农投公司已对接联系多家国内一级批发市场和省内二级批发市场，组织了142家生鲜超市及有实力的商家签订订单。同时，榕江县销售专班也在积极对接广东农垦、京东等大宗市场和大型企业，建立健全农超、农企、农校产销对接和销售机制，确保产销一体化无缝衔接。

“高效利用，才是对车江大坝最好的保护。”马磊介绍，坝区农田经过高标准改造，带动了全县蔬菜产业提档升级，基地全部建成后蔬菜产业预计年总产值达2.38亿元，今年预计能实现1.4亿元。“这才是刚刚起步，今后还要联结二、三产业，来一场农文旅大融合。”

眼下，幼苗破绿，瓜藤初展，生机勃勃，当地人感叹：车江大坝回来了。

《 人民日报 》（ 2020年05月13日 07 版）

(责编：李枫、岳弘彬)