G60科创走廊科技成果线上拍卖

本报上海5月12日电 （记者谢卫群）5月11日，第二届长三角G60科创走廊科技成果线上拍卖会在国家知识产权运营公共服务平台国际运营（上海）试点平台举行，共计30个科技成果项目完成交易。本届G60科创走廊科技成果运营交易，通过线下对接、线上交易、现场拍卖等多元化形式持续推进，累计交易额突破5亿元。

相比首届的1.04亿元成交额，本次拍卖会增长明显的成交额，标志着长三角G60科创走廊推动产学研一体化、产业赋能升级的影响力迈上了新的台阶。

此次拍卖会将主阵地从线下转为线上，通过“在线直播+互联网竞价”的方式，架起智力资源与企业需求之间的桥梁。正式拍卖环节以国家知识产权运营公共服务平台国际运营（上海）试点平台为主平台，共设4个分会场，聚焦人工智能、集成电路、高端装备、生物医药、新材料等前沿领域，25个项目一次性成交，5个项目经多轮竞价最终达成合作。

在随后进行的互动环节，上海交通大学、中国科技大学等知名高校围绕科技成果产出主题，进行了项目展示。

《 人民日报 》（ 2020年05月13日 07 版）

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