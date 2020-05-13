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拉动营收，降本增效有空间（观象台）

金 言

2020年05月13日05:20  来源：人民网－人民日报
 

　　疫情防控常态化既可能导致餐饮行业的成本增加，也会成为检验企业发展本领的“试金石”，加速行业优胜劣汰

　　　　

　　最近，某知名火锅连锁店恢复营业不久，便上调了部分菜品价格。随着舆论持续关注，该企业迅速致歉，并恢复到停业前的价格标准。无独有偶，在该企业致歉的第二天，另一家涨价的连锁餐饮品牌也以同样的原因公开道歉。

　　在社会主义市场经济下，企业拥有自主定价权，特别是在餐饮业这样的充分竞争行业，企业明码调价行为本无可厚非。为何此次部分餐饮企业涨价会受到公众关注？

　　当前，供应链成本上涨成为一些企业在复工复产中面临的难题。像此次涨价的企业就曾公开回应，涨价系人工、采购和消毒等成本增加所致。但在疫情防控期间，消费意愿尚不稳定，此时选择涨价，无论是为了自救还是改善经营，都可能因消费者不买账而造成客源流失。事实上，此次两家餐饮企业撤回涨价决定，一定程度上可视作是消费者“用脚投票”的结果。

　　一边要应对成本上涨的经营压力，一边要考虑消费者的价格敏感度及消费预期，“涨价风波”背后实质上是复工复产后餐饮企业面临的“两难”问题。应该看到，一味用提价的方式拉动营收，将进一步减弱消费意愿，会带来客户流失的风险，长远来看，只有让消费者真正感受到实惠，企业才能持续获得回报。

　　对于餐饮企业而言，复工复产后如何尽快恢复到正常经营水平，考验着企业的发展能力与经营智慧。从中长期来看，人工、原材料等成本上涨不可避免，如果能在其他地方降低成本，就能有效控制支出。当前餐饮行业处在加快吸引客户回流的关键阶段，这也就意味着，谁能寻找到更多的降本增效空间，谁就可能在竞争中更多掌握主动权。换言之，常态化疫情防控既可能导致餐饮行业的成本增加，也会成为检验企业发展本领的“试金石”，加速行业优胜劣汰。

　　应当看到，不少企业正在做出积极而富有成效的努力。在降成本方面，一些企业加快对收银和点餐场景的智能化改造，通过以小程序取代基础人工，推行扫码点餐、刷脸支付，不仅优化了用餐体验，也大幅减少了人工成本。此外，更多企业开始深耕线上外卖业务，通过提高规模效益来降低物流费用。在提效能方面，不少餐饮品牌推出各类经典菜式的半成品，满足消费者的用餐需求，从而拓展销路。也有店铺针对家庭这一特定群体，搭配出多种营养套餐，增加产品销量。凡此种种，都让我们看到了在涨价之外企业自救的更优方式。

　　可以预见的是，未来消费者对于食品安全、服务品质、环境卫生等方面的要求与期望会更高，企业要进一步优化营销策略，谋求长远的战略转型。

　　尽管疫情对餐饮行业带来明显冲击，但也应看到，随着复工复产全面推进，消费市场不断回暖，为企业提供了难得的重新回笼客户、提升品牌知名度的时机。不妨多在提升品牌效应、完善供应链体系等方面下功夫，这样才可能在疫情过后迎来快速发展。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月13日 18 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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