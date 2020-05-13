央行详解社会融资为何大幅增长 受三个方面合力推动

本报讯（记者 潘福达）昨晚，央行微信发布消息，对4月份金融统计数据进行了分析，尤其对社会融资规模的大幅增长进行了解释。
今年以来，货币政策逆周期调节效果十分显著。4月末，M2同比增长11.1%，分别比上月末和上年同期高1个和2.6个百分点，增速上升较多，货币派生能力较强，货币乘数处于6.72的高水平；M1平稳增长5.5%，分别比上月末和上年同期高0.5个和2.6个百分点；4月末超储率为1.9%，比上年同期高0.7个百分点。
前4个月，人民币各项存款增加9.34万亿元，同比多增2.77万亿元。存款主要流向实体经济，住户和非金融企业新增存款8.7万亿元，占新增各项存款的93.2%。其中，住户存款增加5.67万亿元，同比多增2265亿元。
央行解读称，一方面，是由于疫情影响，居民消费减少，另一方面国家加大民生支持力度，居民名义收入保持正增长。
非金融企业存款增加3.03万亿元，同比多增2.87万亿元，企业获得了较多信贷资金支持，有效对冲了收入下降，并为后续企业运营储备了资金；财政性存款和机关团体存款合计增加256亿元，同比少增1.56万亿元，体现了财政政策加大对实体经济支持力度。
整体来看，当前稳健的货币政策更加灵活适度，为疫情防控、复工复产和实体经济发展提供了精准的金融服务。
此外，4月末，社会融资规模余额同比增长12%，为2018年6月以来最高水平。1-4月社会融资规模增量累计为14.19万亿元，与去年上半年的增量接近；其中，4月份社会融资规模增量为3.09万亿元，同比多增1.42万亿元。
央行解释，社会融资规模大幅增长主要受以下三个方面合力推动：一是金融机构进一步加大对实体经济的信贷支持；二是金融市场对实体经济提供的直接融资增多，企业债券和股票融资在社融中的比重明显上升；三是金融体系积极配合财政政策发力，推动政府债券融资大幅增加。
当前，为有力支持实体经济恢复发展，金融逆周期调控力度大幅增强，信贷投放速度明显加快。4月末，金融机构人民币贷款余额161.91万亿元，同比增长13.1%，比上月末高0.4个百分点，是2019年6月以来的最高水平；4月份新增1.70万亿元，同比多增6818亿元。
央行介绍，分借款主体看，企业部门贷款增速上升较快，住户部门消费贷款增长逐步恢复。4月末，企（事）业单位人民币贷款余额同比增长12.7%，比上月末高0.6个百分点；4月份新增9563亿元，同比多增6092亿元。4月份，个人消费贷款新增4782亿元，同比多增90亿元。其中，个人住房贷款新增3675亿元，同比多增173亿元，总体保持稳定。
企业贷款结构显示，金融支持实体经济的针对性和有效性提升明显，突出表现为抗疫和受疫情影响大的行业受信贷支持力度大，且较多中长期贷款流向制造业、基础设施业、服务业等关键领域。
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