商业银行一季度末不良率微升

北京商报讯（记者 孟凡霞 宋亦桐）5月12日，银保监会官网发布《2020年商业银行主要监管指标情况表》，数据显示，2020年一季度末商业银行不良贷款余额为2.61万亿元，较上年末增加1986亿元，不良贷款率为1.91%，比年初上升了0.05个百分点。在分析人士看来，虽然受到疫情冲击，但银行业绩整体表现不错，不良率上升幅度在预期范围内。

从盈利指标来看，一季度银行业利润增长基本稳定，银保监会数据显示，2020年一季度，商业银行累计实现净利润6001亿元，同比增长5%。资本充足率方面，2020年一季度末，商业银行核心一级资本充足率为10.88%，较上年末下降0.04个百分点；一级资本充足率为11.94%，较上年末下降0.01个百分点；资本充足率为14.53%，较上年末下降0.11个百分点。

信用风险指标方面，截至一季度末，商业银行不良贷款余额为2.61万亿元，不良率1.91%，拨备覆盖率183.2%。分类型来看，农商行、城商行不良率水平在行业中偏高，其中农村商业银行不良率为4.09%、城市商业银行为2.45%，而大型商业银行、股份制银行不良率分别为1.39%和1.64%。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林指出，从商业银行整体情况来看，不良率上升0.05个百分点不算高，在预期范围内，虽然受到疫情的冲击，但银行业绩整体表现不错，2020年二季度和三季度甚至四季度都不排除会有不良率增加的情况，应特殊看待。

对不良率上升，监管也早已作出了提醒，银保监会首席风险官兼新闻发言人肖远企曾表示，2020年一季度数据显示，银行的不良贷款率有所上升，具体来看，其中受疫情影响比较严重的一些小微企业，餐饮、住宿等行业上升相对较快。但肖远企也同时提道，“在我们的预估范围之内”。

疫情对中小微企业经营环境造成了巨大冲击，在支持小微企业融资方面，2020年一季度末银行业普惠型小微企业贷款余额12.55万亿元，其中大型商业银行普惠型小微企业贷款余额3.75万亿元，股份制商业银行普惠型小微企业贷款余额2.23万亿元。银保监会普惠金融部主任李均锋此前介绍，截至2020年3月末，全国普惠型小微企业贷款余额12.55万亿元，同比增速25.93%，其中普惠型的个体工商户贷款余额4.01万亿元，同比增长了16.63%。

同时，为了支持企业渡过难关，监管也出台了续贷、降费等政策保障。来自银保监会此前披露的数据显示，2020年一季度共办理续贷5768亿元，其中近九成资金投向中小微企业和个体工商户。到2020年3月末，银行机构已对约8800亿元中小微企业贷款本息实施了延期。同时，5家大型银行新发放普惠型小微企业贷款利率4.3%，在2019年基础上进一步下降0.3个百分点。2020年一季度对企业、商户和个人经营者发放的信用贷款增加2.5万亿元，增量接近去年同期的2倍。

在盘和林看来，“随着整个政策扶持力度的加大，企业的生存条件会逐渐改善，监管首先还是要坚持市场化原则，通过一些公共财政来弥补整个银行的风险，提高容忍度，甚至可以在特殊时期把不良率容忍度适度抬高，这个安全边界还是有很大的空间。另外，政府可以通过贴息、成立基金弥补风险，只有这样银行才更愿意给小微企业贷款” 。

4月21日，国务院常务会议决定，将普惠金融在银行业金融机构分支行综合绩效考核指标中的权重提升至10%以上；同时，将中小银行拨备覆盖率监管要求阶段性下调20个百分点，释放更多信贷资源，提高服务小微企业能力。

(责编：李栋、毕磊)