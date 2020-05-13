原标题：香山评论｜人大代表网上听民意的背后：短视频平台的“变形记”

“我是来自甘肃陇南的全国人大代表梁倩娟，今年两会上我仍然关注电商扶贫、乡村振兴、农产品深加工等话题，老铁们有什么好的建议和想法，可以通过快手平台告诉我，希望将大家的声音带上全国两会。”

近日，全国人大代表、陇南市政协委员梁倩娟在快手平台上发布了一条征求民意短视频，引起了不小的轰动。据统计，该视频播放量已经突破2000万。随着科技发展，一部部手机正成为“政民互动模式”的新纽带，而平台渠道也正成为政务公开、回应社会关切问题的重要窗口。

全国人大代表梁倩娟在快手平台上听取基层意见

受新冠肺炎疫情影响，全国各地方两会被迫推迟，一个偶然的想法，让平时定期在快手平台直播和带货的梁倩娟萌生了发布视频征集民意的想法。梁倩娟发布的短视频很快冲上热门，获得了40多万个点赞和6000多条评论。在得到热烈回应后，梁倩娟还专门开了一场直播，在线倾听粉丝们的意见，讨论电商扶贫的经验以及农产品深加工的技术。

2020年是脱贫攻坚决战决胜之年，农村产业兴旺事关农民收入和乡村振兴的大局。而偏远贫困山区由于交通不便、信息闭塞等原因，农产品销售是“老大难”问题。近年来，网络直播带货对于解决这一问题提供了很好的方案。作为远近闻名的致富带头人，近几年，梁倩娟通过快手、淘宝、微信等电商平台，集中收购、推广和销售陇南当地的土特产，让大山深处的农特产品远销全国，网店年收入达450万元，辐射带动周边300多户群众发展，其中包括100多户贫困户。

吴云波代表（右一）和牧民们一起在直播平台介绍牛肉吃法

打开快手平台，通过站内搜索不难发现，还有很多个“梁倩娟”在基层一线为脱贫攻坚贡献自己的力量。

4月9日,身着蒙古袍的吴云波在快手开启的第十次直播,吸引了16.2万人观看,在短短1小时内销售牛肉102单。作为内蒙古通辽市科尔沁大草原的“网红”全国人大代表，近几年，他一直致力于通过股份制合作社的方式帮助牧区农牧民脱贫。2017年，由吴云波牵头成立的玛拉沁艾力养牛专业合作社不仅实现了全嘎查整体脱贫，还带动了周边21个嘎查村的贫困家庭55户脱贫。

在监管趋严、行业成熟的大环境下，短视频平台内容创作、运营将越来越重要，特别是对正能量内容的传播。

1月31日晚7时，央视《新闻联播》开始在快手上常态化直播，同步输出疫情防控相关信息。4月15日，携程网创始人梁建章以苏籍风流才子唐伯虎的形象亮相快手直播间，为江苏旅游业复苏“带货”，销售成交2201万元。4月22日，恩施、利川两地副市长、快手网红、体坛明星倾情“带货”，其推出的17款特色产品全部来自湖北地区。快手与各位“金牌带货官”希望以这样的方式，助力新冠疫情日渐平稳的湖北尽快复苏。我们看到短视频平台通过高效分发不断为各垂直领域赋能，短视频背后蕴藏的能力正在逐渐迸发。越来越多的基层领导干部参与到直播带货和电商扶贫的大军中来，探索扶持电商助农新模式。他们不断拓宽思路，利用短视频平台直播获取民众意见，通过和群众零距离接触听取意见，广纳民意，让他们参与发展、支持发展、推动发展和监督发展，让人民群众共享发展的成果。

随着智能手机的完全普及，移动互联网时代的红利正在迅速改变全中国人的生活。互联网正在打破各个行业时间、空间、信息上的壁垒，如何运用好科技进步带来的红利正成为各行参与者需要思考的问题。产品搭台，内容唱戏。对于短视频平台来说，娱乐至上的玩法已经过时了。平台的核心竞争点，也不再是市场推广的跑马圈地，而是如何源源不断地形成优质内容供给给用户，体现出 “正能量内容 + 新媒体形态”的爆发力。

穷则变，变则通，通则久。

改变源自责任。短视频平台唯有与时俱进深耕内容运营，承担传播正能量和弘扬价值观的企业社会责任，才能在行业成熟的大环境下茁壮成长。

“我是来自甘肃陇南的全国人大代表梁倩娟，今年两会上我仍然关注电商扶贫、乡村振兴、农产品深加工等话题，老铁们有什么好的建议和想法，可以通过快手平台告诉我，希望将大家的声音带上全国两会。”

近日，全国人大代表、陇南市政协委员梁倩娟在快手平台上发布了一条征求民意短视频，引起了不小的轰动。据统计，该视频播放量已经突破2000万。随着科技发展，一部部手机正成为“政民互动模式”的新纽带，而平台渠道也正成为政务公开、回应社会关切问题的重要窗口。

全国人大代表梁倩娟在快手平台上听取基层意见

受新冠肺炎疫情影响，全国各地方两会被迫推迟，一个偶然的想法，让平时定期在快手平台直播和带货的梁倩娟萌生了发布视频征集民意的想法。梁倩娟发布的短视频很快冲上热门，获得了40多万个点赞和6000多条评论。在得到热烈回应后，梁倩娟还专门开了一场直播，在线倾听粉丝们的意见，讨论电商扶贫的经验以及农产品深加工的技术。

2020年是脱贫攻坚决战决胜之年，农村产业兴旺事关农民收入和乡村振兴的大局。而偏远贫困山区由于交通不便、信息闭塞等原因，农产品销售是“老大难”问题。近年来，网络直播带货对于解决这一问题提供了很好的方案。作为远近闻名的致富带头人，近几年，梁倩娟通过快手、淘宝、微信等电商平台，集中收购、推广和销售陇南当地的土特产，让大山深处的农特产品远销全国，网店年收入达450万元，辐射带动周边300多户群众发展，其中包括100多户贫困户。

吴云波代表（右一）和牧民们一起在直播平台介绍牛肉吃法

打开快手平台，通过站内搜索不难发现，还有很多个“梁倩娟”在基层一线为脱贫攻坚贡献自己的力量。

4月9日,身着蒙古袍的吴云波在快手开启的第十次直播,吸引了16.2万人观看,在短短1小时内销售牛肉102单。作为内蒙古通辽市科尔沁大草原的“网红”全国人大代表，近几年，他一直致力于通过股份制合作社的方式帮助牧区农牧民脱贫。2017年，由吴云波牵头成立的玛拉沁艾力养牛专业合作社不仅实现了全嘎查整体脱贫，还带动了周边21个嘎查村的贫困家庭55户脱贫。

在监管趋严、行业成熟的大环境下，短视频平台内容创作、运营将越来越重要，特别是对正能量内容的传播。

1月31日晚7时，央视《新闻联播》开始在快手上常态化直播，同步输出疫情防控相关信息。4月15日，携程网创始人梁建章以苏籍风流才子唐伯虎的形象亮相快手直播间，为江苏旅游业复苏“带货”，销售成交2201万元。4月22日，恩施、利川两地副市长、快手网红、体坛明星倾情“带货”，其推出的17款特色产品全部来自湖北地区。快手与各位“金牌带货官”希望以这样的方式，助力新冠疫情日渐平稳的湖北尽快复苏。我们看到短视频平台通过高效分发不断为各垂直领域赋能，短视频背后蕴藏的能力正在逐渐迸发。越来越多的基层领导干部参与到直播带货和电商扶贫的大军中来，探索扶持电商助农新模式。他们不断拓宽思路，利用短视频平台直播获取民众意见，通过和群众零距离接触听取意见，广纳民意，让他们参与发展、支持发展、推动发展和监督发展，让人民群众共享发展的成果。

随着智能手机的完全普及，移动互联网时代的红利正在迅速改变全中国人的生活。互联网正在打破各个行业时间、空间、信息上的壁垒，如何运用好科技进步带来的红利正成为各行参与者需要思考的问题。产品搭台，内容唱戏。对于短视频平台来说，娱乐至上的玩法已经过时了。平台的核心竞争点，也不再是市场推广的跑马圈地，而是如何源源不断地形成优质内容供给给用户，体现出 “正能量内容 + 新媒体形态”的爆发力。

穷则变，变则通，通则久。

改变源自责任。短视频平台唯有与时俱进深耕内容运营，承担传播正能量和弘扬价值观的企业社会责任，才能在行业成熟的大环境下茁壮成长。

(责编：夏晓伦、乔雪峰)