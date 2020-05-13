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民航局：客运航空公司开展“客改货”短期内仍存在明显劣势

2020年05月13日12:03  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京5月13日电 （记者乔雪峰）新冠肺炎疫情发生后，因客运航班调减、停航导致客机腹舱运力大幅减少，国际航空物流出现了阶段性的运力紧张。5月13日，中国民用航空局召开新闻发布会，民航局运输司二级巡视员靳军号在发布会上表示，目前，各航空公司积极开展“客机载货”业务，也就是 “客改货”，为提升国际航空货运能力，稳定我国产业链、供应链做出了积极贡献。“但我们应当看到，客运航空公司开展“客机载货”，是疫情防控期间非常规的应急举措，是特殊情形下的市场自救行为。”

靳军号表示，在货运市场竞争中，与运营成熟的货运航空公司相比，客运航空公司开展“客改货”，短期内仍存在明显劣势，主要体现在：

一是基础条件差。运营成熟的货运航空公司有相对完善的市场服务网络、固定用户群体和长期合作伙伴，这是开展“客改货”的客运航空公司短时间内难以弥补的。

二是服务能力弱。长期以来，航空物流客户需要“门到门”的服务，运营成熟的货运航空公司可以整合其合作伙伴资源共同解决，而开展“客改货”的客运航空公司通常仅能支持从机场到机场，难以有效满足客户需求。

三是运营成本高。目前客机载货主要采取三种模式：纯腹舱载货、腹舱+客舱不拆座椅载货、腹舱+客舱拆座椅载货。其中，载运量最大的“腹舱+客舱拆座椅载货”模式，仅相当于同类型全货机载运量的三分之一。这意味着，同样执飞一班货运任务，客机载货的运营成本接近全货机的三倍。

靳军号指出，由于疫情防控工作和推进复产复工均对国际物流产生较大需求，而仅靠全货机运力又难以满足，导致一段时期内货运价格迅速上涨；另一方面，我国民航客运航班恢复量不到60%，大量的闲置客机运力资源可供使用，在此背景下，客运航空公司对开展“客机载货”表现出较高的积极性。与此同时，按照党中央、国务院针对我国产业供应链保通保畅保供的总体部署，民航局适时出台了一系列的政策，如审批“绿色通道”、降费减负等，引导和支持传统客运航空公司进入货运领域。

下一步,民航局将出台哪些具体措施引导货运更好发展？靳军号表示，民航局将坚持以“优环境、补短板、调结构、强供给”为战略导向，一是眼睛向内，做好国务院87次常务会议任务的分解、细化，确保各项工作得到尽快落实。目前和海关“单一窗口”相衔接的“航空电子货运”项目试点工作已经启动。

二是研究做好疫情后期“平”“战”转换的政策储备，固化疫情期间实施“绿色通道”、供需对接等政策成果，引导国际航空货运良性、可持续发展。

三是进一步深化“放管服”改革，为航空货运发展创造良好的营商环境。研究优化货运航班时刻资源供给政策，支持加快建设现代航空物流基础设施，研究推进机场地面保障体制改革，持续推动建设自主可控的国际航空物流体系。

四是积极协调相关部委，进一步推进对航空物流行业的减费降税工作，促进降低航空物流成本。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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