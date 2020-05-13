商务部办公厅与中国银联联合发文支持商贸流通促进居民消费

人民网北京5月13日电 （栗翘楚）记者从商务部获悉，为深入贯彻党中央、国务院关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的决策部署，在常态化疫情防控中推进流通企业复商复市，促进消费回补和潜力释放，商务部办公厅、中国银联近日联合印发《关于应对新冠肺炎疫情支持商贸流通发展促进居民消费的通知》，共同制定《支持商贸流通发展促进居民消费工作方案》。

双方提出降低商户交易成本、完善企业信贷服务、优化支付结算环境、支持信用消费发展、加强数据共享和形势研判等多项具体举措，鼓励各地商务主管部门和中国银联分支机构开展形式多样、内容丰富的促消费务实合作，为商贸流通企业“量身定做”一系列具有针对性和灵活性的支持方案，强化对商贸流通领域支持力度，促进消费回补和潜力释放，助力形成强大国内市场。为配合方案落实，提振消费信心，中国银联近期已全面启动“重振引擎助商惠民”计划。

《关于应对新冠肺炎疫情支持商贸流通发展促进居民消费的通知》全文

(责编：栗翘楚、孙阳)