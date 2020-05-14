全国工商联:超四成小微经营者通过互联网银行融资自救

临近两会，小微企业越来越成为各界关注焦点。近日，全国工商联发布了目前样本量最大的《2019-2020小微融资状况报告》（下称《报告》）。在对全国超过15万家小微企业及个体户的调研中发现，这一群体在重大外部冲击下，展现出了强大的经济韧性。
《报告》显示，疫后小微企业及个体户的资金需求突出，但绝大部分扶一把就能活；40.5%有资金需求的“长尾”小微经营者在通过互联网银行融资自救；70%获得贷款的小微经营者认为精准滴灌的无接触贷款有实效，平均1块钱的利息能产生约2块钱利润。
小微企业及个体户中大部分是联系千家万户的“小店经济”，小店提供了就业，方便了生活。调研发现，与其他产业一样，“小店经济”整体也受到疫情冲击，20.5%的小微企业及个体户面临现金流危机，但有融资需求的小店中，73.7%的需求在50万元以下，只要给予一点支持，就能迈过难关。
疫情发生以来，相关部门数次出台政策，资金“输血”小店，而数字技术，也成为资金精准滴灌的关键。此前，全国工商联与网商银行发起了“无接触贷款助微计划”，100多家银行响应，一个月里已为超过800万户小微企业、个体户和农户发放贷款。
数据显示，70%获得贷款的微型企业和个体经营者认为，“无接触贷款”有效促进了经营回暖。超过八成（82.3%）的微型企业和个体经营者认为，贷款可得率明显提升，现在贷款相比三年前更容易。
业内指出，政府与互联网平台的合作，能够确保资金精准滴灌给小微。“大银行帮扶小微企业，实际执行上存在各种技术问题。这次疫情后，可以说是明确找到了给小微企业融资的方法，就是金融科技。我们应该大力推进金融科技在小微企业融资方面的应用，大力推进科技公司和各类公司体制上的结合。”国家金融与发展实验室理事长、社科院学部委员李扬说。
数字金融还间接加速了小店的数字化转型。数据显示，16.6%小微企业和个体经营者在疫后转型线上化运营，12.8%使用了远程办公，这让他们对于未来更有底气。
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