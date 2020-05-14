武汉“解封”一月来的交通记忆：重启、复苏、加速度 

5月9日10时，开往塞尔维亚贝尔格莱德的中欧班列（武汉）国际合作防疫物资专列从吴家山站驶出；当天17时30分，武汉至日本集装箱周班制国际班轮从武汉新港阳逻港启航……武汉全面恢复重启满月之际，荆楚大地疫后重振，生机盎然。

在严格的疫情防控措施下，高速公路车流滚滚，长江汉水汽笛声声，省际班线有序发车，高铁城铁畅行荆楚，天河机场雄鹰展翅，公交地铁密集发班，项目建设热火朝天……

综合交通全部恢复正常

最大程度满足群众安全便捷出行需求

为了武汉城的顺利重启，湖北省交通运输厅先后多次召开稳妥有序恢复交通秩序专题会议，制定计划、完善方案，统筹做好铁路、公路、民航、水运、邮政等综合交通的无缝衔接。指导各交通运输细分行业，最大程度满足群众安全便捷的出行需求。

“解封离汉高速通道，有序恢复对外交通！”4月8日零时，湖北省交通运输厅党组书记、厅长，湖北省综合交通运输领导小组办公室主任朱汉桥在京港澳高速武汉西收费广场宣布。历经76个日夜的等待，数以千计的车辆从武汉288个离汉离鄂通道驶向全省、全国。

零时50分，首批400多名旅客乘坐K81次列车从武昌火车站离汉。7时24分，武汉飞往三亚的东航MU2527航班起飞。几分钟后，在隆重的水门仪式中，杭州飞抵武汉的厦航MF8095航班成功降落。天河机场当日累计起降航班212架次，通航50个城市，运送旅客1.17万人。

4月22日起，武汉市城市公交、轨道交通恢复全线网运行。4月30日，湖北省公路客运集团恢复39条省际线路客运。武汉开往河南新县的豫S90969客车司机张连好说：“线路恢复运营最重要，即使不挣钱，也要先让车子跑起来。” 同日，网约车、出租汽车重新出现在武汉城内的大街小巷。

5月2日16时，武汉首开至浙江宁波沿江班列79372次列车从吴家山站开出，全程1061公里，运行时间约36小时。该货运班列通过公转铁运输，既减少了环境污染，又降低了物流成本，时效也有保障，形成与长江黄金水道功能互补、衔接顺畅的快速大通道。

5月6日8时20分，一位武汉市民在微博分享了正在江岸区江大路艾尚花桥堵车的“幸福”。“节后上班第一天，武汉恢复了‘堵’，真是幸福。”网友们也纷纷评论——“确认过是幸福”、“是幸福的堵车”……

“从4月8日以来，每天平均车流量在1.5万辆左右，环比上个月增长了70%。”5月8日，看着来来往往的车辆，湖北省交通运输厅京珠高速公路管理处武汉北所副所长吴克勇说，“尽管车流量多了，工作更加辛苦了，但是大家的干劲越来越大了，毕竟是一件大好事嘛！”

5月8日，湖北全面恢复重启一个月。湖北省综合交通客货运输企业复工率为100%，公交车运营线路恢复率95.7%，巡游出租车恢复率99.2%，网约车恢复比例98.1%，邮政快递行业复工率99.9%，武汉地铁和有轨电车全部恢复，地铁日客流量达70万人次。

自3月上旬启动复工复产工作以来，湖北省道路运输全力保障，共发送旅客901.7万人次，“点对点”包车运送务工人员50.3万人次，累计协调公路运输应急及复工复产物资7800余批次。自3月25日铁路运输恢复以来，共运送旅客774.3万人次，日均货运量12万吨，日均客货运量均呈上升趋势。自3月29日民航运输恢复以来，共运送旅客33万人次，航空货运持续增长。水路运输开足马力，全省255家货运码头企业、520个生产性泊位已全部恢复生产，港口货物吞吐量恢复到去年同期的80%以上。

把失去的时间抢回来

湖北交通项目建设跑出“加速度”

4月28日10时许，随着武汉北四环线1标主线右幅最后一榀预制箱梁成功架设，武汉北四环线高速公路1标主线右幅贯通，与在建的青山长江大桥北岸接线正式连接。武汉地铁12个在建项目59个标段率先实现全面复工。

火热的建设一线捷报频传。武汉市四环线龚家铺至中洲段等3条高速公路通车试运营；赤壁长江大桥两座主塔封顶；宜昌白洋长江公路大桥全线贯通；宜昌市首条爱情主题网红公路——宋（家嘴）百（里荒）公路正式开放，助力乡村旅游；经过68个日夜连续奋战，318国道龙潭沟桥恢复通车……

湖北省交通运输厅通过创优环境、创新机制、创造速度，努力把失去的时间抢回来。目前，25个在建高速公路和长江公路大桥项目已全部复工，项目标段开工率达到95%，项目人员到位率达到93%；17个市州的普通公路和水运项目全面推进，项目复工开工率达到86%；新开工国省干线公路重点项目66个。

湖北交通运输行业的全面复工复产，为全省经济社会发展和复工复产提供了先行保障。交通运输厅领导分片走访调研相关企业、建设单位，研究解决疫情防控常态化下企业面临的实际问题，助力企业早日脱困。目前，全省规模以上工业企业复工率、复岗率分别为98.3%、95.5%，已接近全国平均水平并基本恢复正常。

交通工程建设快马加鞭，交通服务企业发展成效明显。武汉首个返岗复工专列——汉十高铁G6846次东风本田专列的开通和员工上下班定制公交的运营，有力促进了东风汽车公司的生产。5月1日两架包机搭载136名韩国籍技术人员及供应商代表抵达武汉，这是疫情防控以来首批搭载外籍人员回汉复工的包机，为企业发展按下了“快进键”。

湖北省交通运输厅重点保障“停不得”企业的员工返岗和生产原材料的运输。4月13日，长江存储最新128层QLC 3D NAND闪存，宣布在武汉光谷研发成功，这是全球首款128层QLC闪存。

朱汉桥表示，湖北交通运输行业，既要珍惜更要不断巩固来之不易的良好局面，以疫情防控的扎实成效为经济社会秩序全面恢复提供有力保障，为人民群众的美好生活筑牢安全支撑，为确保全面建成小康社会打下坚实基础。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)