商务部：G20贸易部长会议将讨论采取经贸领域集体行动

人民网北京5月14日电 （栗翘楚）5月14日，商务部新闻发言人高峰在商务部例行新闻发布会上介绍，根据2020年二十国集团（G20）主席国沙特阿拉伯安排，北京时间5月14日晚，G20贸易部长将举行第二次应对新冠肺炎特别视频会议，G20成员、嘉宾国以及相关国际组织代表将与会。届时，商务部部长钟山将代表中方参会并发言。
本次会议将重点落实G20领导人应对新冠肺炎特别峰会共识，讨论采取经贸领域集体行动，共同应对疫情对全球产业链供应链冲击，推动世界经济复苏。此前，G20贸易部长曾于3月30日举行首次应对新冠肺炎特别视频会议并发表声明，在维护多边贸易体制、确保必需品跨境流动、支持受疫情影响的发展中和最不发达国家等领域形成积极共识。
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