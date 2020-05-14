商务部：今年4月中国对日韩两国出口均实现大幅增长

人民网北京5月14日电 （栗翘楚）商务部新闻发言人高峰在今天举行的商务部例行新闻发布会上介绍，今年4月中国对日韩两国出口均实现大幅增长。东盟市场总体平稳，4月当月我对东盟出口增速高于总体增速。1-4月，中国对东盟出口增长3.9%，占比提升1.5个百分点至15.6%，东盟成为中国第一大出口市场。

此外，今年1-4月，我与“一带一路”沿线国家贸易进出口总值2.76万亿元，增长0.9%，高于同期外贸增速5.8个百分点，占比提升1.7个百分点至30.4%。

高峰表示，此次疫情更加凸显深化共建“一带一路”的必要性和紧迫性。疫情暴发初期，很多“一带一路”相关国家主动为中国提供防疫物资等多方面的帮助。随着中国国内疫情防控形势好转和防疫物资产能提升，中国又尽己所能向多个“一带一路”相关国家提供大批医疗物资。

下一步，商务部将继续同“一带一路”相关国家加强合作，共同抗击疫情，巩固经贸发展良好势头，进一步提升便利化水平，推动经贸合作平稳健康发展。

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