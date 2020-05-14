远东资信：专项债券的信用风险管理非常必要

上证报中国证券网讯 上证报今日获悉，5月9日，远东资信公开发布了自主研发的《中国地方政府专项债券信用评级方法》，远东资信认为，在当前特殊情况下，政策持续加码，提前下达的专项债券额度合计已经超过2019年全年新增专项债券规模，专项债券的信用风险管理非常必要，而高度社会化的信用关系已与信用评级紧密相连。

据了解，地方政府专项债券是促进区域经济稳定增长、地方财政压力缓解和民生短板补足的重要工具。为应对经济下行压力和疫情的冲击，2020年专项债券发行已多次提速，并将迎来新增专项债券发行规模的历史新高。

远东资信从三个角度对地方政府专项债券进行信用评级：首先，从债务工具特殊信用风险运行机制的评级原理出发，根据限额管理、资金用途严格限定和偿债来源固定等风险约束特点，判断基于专项债券交易结构等方面的信用支撑依然依托主体信用水平；其次，将评级思路分为两个部分，地方政府信用风险评价和专项债券信用风险评价，即在地方政府信用风险评价的基础上，结合专项债券信用风险进行综合考量；再次，利用风险筛查假设，刻画相应逻辑导图，并进一步量化与偿债能力的关系，确定关键评级要素。

据介绍，地方政府信用风险评价的评级要素主要涵盖区域经济、财政收支、政府债务、政府治理、外部支持等方面；专项债券信用风险评价的评级要素则主要涉及债项安排、本息覆盖倍数、现金流稳定性、外部增信等方面。（黄紫豪）

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