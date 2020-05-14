原标题：华为Atlas以50%第一份额中标中国移动AI服务器集采

近日，中国移动发布2020年至2021年人工智能服务器产品集中采购中标候选人情况，华为以50%第一份额中标1000台Atlas 800 AI服务器。Atlas 800 AI服务器凭借其超强算力密度、超高能效等独特优势，全面助力中国移动人工智能建设迈向新高度。

随着人工智能时代的到来，AI技术在电信行业的关注度和投资力度持续升温，特别是随着5G网络的大规模建设， 5G+AI的深度结合，将催生一大批新形态行业应用，比如5G智慧园区、智能工厂、智慧电网等。这些应用及5G网络产生的海量数据，都需要强大的AI算力作为支撑，以超强算力、超高能效为特征的AI基础设施将成为运营商行业的重点建设方向。

据悉，华为Atlas 800 AI服务器基于昇腾AI处理器和业界主流AI加速卡，包括训练和推理机型，是昇腾计算产业的重要落地产品，目前广泛应用于视频分析、文字识别、精准营销、医疗影像分析和深度学习模型训练等场景。Atlas 800 AI服务器具有超强算力密度、超高能效等优势，训练机型可提供2 PFLOPS FP16算力，算力密度达到业界2倍；单机支持风冷和液冷两种散热方式，能效比达到业界1.8倍；推理机型单机可支持512路高清视频实时分析，达到业界水平2倍。

凭借上述优势，华为Atlas 800 AI服务器从众多竞品中脱颖而出，最高份额中标中国移动人工智能服务器采购项目，为中国移动人工智能服务提供强大的算力支撑，并加速商业落地。

华为通过硬件开放、软件开源、使能伙伴策略，与合作伙伴共同打造“昇腾计算产业”，包括昇腾系列芯片、Atlas人工智能计算解决方案、芯片使能、AI框架、应用使能等，为行业客户提供全栈AI计算基础设施及应用方案。

(责编：任妍、孙阳)