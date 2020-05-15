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央行等四部门出台二十六条措施

金融支持粤港澳大湾区建设

2020年05月15日05:24  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京5月14日电  （记者吴秋余）为进一步推进金融开放创新，深化内地与港澳金融合作，加大金融支持粤港澳大湾区建设力度，提升粤港澳大湾区在国家经济发展和对外开放中的支持引领作用，近日，中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局发布《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》，从促进粤港澳大湾区跨境贸易和投融资便利化、扩大金融业对外开放、促进金融市场和金融基础设施互联互通、提升粤港澳大湾区金融服务创新水平、切实防范跨境金融风险等五个方面提出26条具体措施。

　　《意见》明确，金融支持粤港澳大湾区建设，要坚持服务实体经济、合作互利共赢、市场化导向、防范系统性金融风险的总体原则，围绕实现经济高质量发展与贸易投资便利化的金融需求，全面推进跨境投融资创新，优化金融资源配置，提高资金融通效率，提升金融服务质量和效能，稳步推进人民币国际化。

　　《意见》提出，促进粤港澳大湾区跨境贸易和投融资便利化，提升本外币兑换和跨境流通使用便利度。明确了探索实施更高水平的贸易投资便利化试点、完善贸易新业态外汇管理、推进资本项目便利化改革、探索建立与粤港澳大湾区发展相适应的账户管理体系、探索建立跨境理财通机制、开展本外币合一的跨境资金池业务试点、支持银行开展跨境贷款业务、稳步扩大跨境资产转让业务试点、支持设立人民币海外投贷基金、支持内地非银行金融机构与港澳地区开展跨境业务、开展私募股权投资基金跨境投资试点、完善保险业务跨境收支管理和服务等具体措施。

　　与此同时，《意见》提出了扩大金融业对外开放，深化内地与港澳金融合作的具体举措，包括扩大银行业开放，积极支持港澳银行等金融机构拓展在粤港澳大湾区内地的发展空间，支持各类符合条件的银行通过新设法人机构、分支机构、专营机构等方式在粤港澳大湾区拓展业务，支持境外银行在粤港澳大湾区内地同时设立分行和子行等。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月15日 07 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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