以“分享经营”谋共同发展

28年“身在中国，心为中国”的三星，将“分享经营”理念从企业经营延伸至社会公益，以坚定的公益热心、扎实的公益行动，为中国社会发展贡献力量。2019年11月，中国社科院企业社会责任研究中心发布《企业社会责任蓝皮书（2019）》，中国三星荣膺总排名第二，并连续7年位列外企排名第一。

加速企业转型升级，与中国产业发展同频共振

随着中国市场的发展变化，中国三星及时调整产业布局，加快从劳动密集型向资本、技术密集型转变。截至2019年底，在华累计投资407亿美元，其中，尖端产业投资295亿美元，占总投资比重的72%。在产业转型升级的过程中，三星谋求企业高质量发展，助推中国经济腾飞。

——持续不断创新。三星始终坚持以人才和技术为基础，完善创新机制。目前已在华设立7个研究所，拥有近5000名研究人员，在加快本土化生产研发的同时，加强科技创新实力。

——注重诚信经营。三星谋求与中国合作伙伴共同发展，同时进一步加快本土化战略。截至2019年底，4000余家供应商中中国本土企业占六成以上。

——践行绿色发展。三星注重在产品设计、制造、回收的全生命周期严格执行生态设计流程，并联合战略合作伙伴共同实施绿色管理，实现资源的有效利用。

——做好履责传播。7年前，中国三星将社会责任培训纳入员工培训体系中。2019年，中国三星正式设立公益团管理机构——“中国三星员工社会公益团总团”，下设40余个公益分团，带领近8万名员工开展以扶贫为主的公益活动。

分享企业经营成果，助力脱贫攻坚

“分享经营”是三星一项重要的企业经营理念。“‘分享经营’就是将三星集团的经营成果与身边的人们分享，为他们带去梦想和希望。”中国三星总裁黄得圭说。将经营成果与中国社会分享，践行公益扶贫初心，取得实实在在的成效，成为中国三星履行社会责任的出发点。

基于“分享经营”理念，三星打造了“分享村庄”项目，其中，河北石家庄井阱县南峪村“麻麻花的山坡”高端民宿项目正是产业扶贫样板基地。南峪村曾是典型的贫困村，2015年，三星“分享村庄”落户南峪，通过“景区带村，能人带户”的精准旅游扶贫模式，配合基础设施建设、产业配套扶持等措施，南峪村2019年初已提前实现脱贫的目标。此后，南峪扶贫模式在陕西扶风农林村、贵州白岩村等全国多地迅速复制。

国务院扶贫办社会扶贫司司长曲天军表示：“中国三星在河北南峪村推出的‘分享村庄’项目，提供了可学习、可借鉴、可复制的脱贫样板。”

“‘分享村庄’项目的意义不仅仅在于脱贫，更在于打赢脱贫攻坚战之后，继续落实乡村振兴战略，为中国乡村振兴和乡土文化传承贡献三星智慧。”中国三星企业责任事务局相关负责人表示。

探索扶贫新模式，推动农村带头人赴韩交流

如何让贫困群众在脱贫后实现真脱贫不返贫？如何将脱贫与美丽乡村建设一揽子考虑？这是中国三星在扶贫路上的“深思考”。

中国三星“分享村庄”农村带头人访韩项目应运而生。这是分享式扶贫模式的再一次创新。以农村带头人的培训、交流为切入，关注人的改变和提升，最大程度发挥分享式扶贫模式的效能，做到真脱贫、不返贫。

2019年8月，10位来自“分享村庄”的农村带头人走出国门，赴韩交流学习农村发展经验。通过实地探访和考察调研，农村带头人得到的远不止课程本身，更多的是观念的改变，也为今后村庄产业创新发展、村民脱贫致富注入源头活水。

“三星‘分享村庄’能否成功，关键在于带头人的领导力和努力。人是最大的资源，也是最关键的资源。”黄得圭表示，“2020年，三星将集中更多公司优质资源，履行好企业社会责任，响应中国政府号召，致力于精准扶贫，将经营成果切实地与中国社会分享，回馈中国社会。”

《 人民日报 》（ 2020年05月15日 07 版）

(责编：马昌、岳弘彬)