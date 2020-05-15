昆柳龙直流工程线路全线贯通

本报广州5月14日电 （记者罗艾桦）5月14日，位于广西河池洛东镇的乌东德电站送电广东广西特高压多端混合直流示范工程（简称“昆柳龙直流工程”）全线贯通。这个由南方电网投资建设的世界首个特高压多端混合直流输电工程，线路全长1452公里，横跨云南、贵州、广西、广东4省区，对云南清洁能源消纳、推动粤港澳大湾区建设等具有重大意义。
据悉，昆柳龙直流工程总投资242.49亿元，设计额定电压±800千伏，建设云南昆北、广西柳北、广东龙门等3座换流站，工程投产后将新增800万千瓦的通道送电能力，每年可输送云南清洁水电约330亿千瓦时到粤港澳大湾区和广西负荷中心，相当于减少标煤消耗约1000万吨，减排二氧化碳2660万吨。
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压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
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