300亿元人民币央行票据在港发行

本报北京5月14日电 （记者徐佩玉）5月14日，中国人民银行在香港成功发行了两期人民币央行票据，其中3个月期央行票据200亿元，1年期央行票据100亿元，中标利率分别为1.77%和1.78%。
此次发行受到境外投资者广泛欢迎，包括美、欧、亚洲等多个国家和地区的银行、央行、基金等机构投资者以及国际金融组织踊跃参与认购，投标总量约800亿元，接近发行量的2.7倍。中国人民银行方面表示，这表明人民币资产对境外投资者具有较强吸引力，也体现了全球投资者看好中国经济的信心。
据悉，自2018年11月以来，中国人民银行逐步建立了在香港发行人民币央行票据的常态机制。本次发行为到期滚动发行，发行后香港人民币央行票据余额仍为800亿元。
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