“政策红包”助力电影行业复苏 国内影院或下月开门迎客

影院复工在即，相关部门送上贴心“政策红包”，一天之内连发两文扶持电影行业。昨天，财政部、税务总局发布《关于电影等行业税费支持政策的公告》。公告称，自2020年1月1日至2020年12月31日，对纳税人提供电影放映服务取得的收入免征增值税。电影行业企业2020年度发生的亏损，最长结转年限由5年延长至8年。自2020年1月1日至2020年12月31日，免征文化事业建设费。随后，财政部、国家电影局联合发布《关于暂免征收国家电影事业发展专项资金政策的公告》，湖北省自2020年1月1日至2020年12月31日免征国家电影事业发展专项资金；其他省、自治区、直辖市自2020年1月1日至2020年8月31日免征国家电影事业发展专项资金。

受此利好政策的消息影响，5月14日下午开盘后，影视行业股票集体拉升，涨幅一度超过1%，金逸影视、万达电影、华谊兄弟等公司股票均有所增长。

1000万票房减免30万费用

“这几个政策对我们影院来说都是好事。”首都电影院总经理邓永红说，一般而言，一家影院需要缴纳的各项税费加在一起不会超过收入的10%，这其中电影发展专项基金比例为5%，这次优惠政策给湖北以外地区的影院减免了八个月的电影发展专项资金。“今年1月影院还在营业，2月就关门了，这几个月都没有票房，如果6月能复工，相当于一共能减免四个月的电影发展专项资金。”

北京嘉华美映影院有限公司总经理刘建新则认为，这几项优惠政策更多的是在鼓励整个行业，给大家信心。他经过核算后发现，按照政策，一家年票房1000万元的影院一共能减免的总费用约为30万元。

“无论是免征增值税还是电影发展专项资金，都是这段时间行业一直在呼吁的扶持政策。它最大的作用就是能够推动影院积极复工复产、鼓励影院更好地经营，因为影院只有早一天营业，才能早一天收到票房，减免政策才会用得上。”中国电影家协会副主席尹鸿说。他还格外提到政策将电影企业最长结转年限由5年延长至8年这一规定对企业来说大有好处，“本来是未来五年内需要发生的税款可以用2020年的亏损来抵扣，现在允许用未来八年时间进行抵扣，也就是说，在八年内，直到盈利与2020产生的亏空平衡之前，电影企业都不用交企业所得税。”他认为这一利好政策会对电影行业“疗伤”有较大作用。

电影发展专项资金主要用于一些国产重点影片、影院建设等方面的支持，邓永红说，他同时期待相关部门在资金使用上能尽早出台优惠政策。“专项资金其实每年都会有一定数额的返还，比如新建影院或者影院更新高科技放映设备，以前都是年底才返，今年我们希望能不能根据实际情况提前返还，帮助一些急需现金流的中小型影院存活下来。”

国内影院或下月开门迎客

谈及影院复工，以上三位从业者均表示如果不出意外，国内影院有望在6月开门迎客。“6月票房有可能很惨，7月逐渐恢复，8月回归正常，国庆档希望迎来市场爆发。”刘建新预测，影院复工初期也许会面临一些亏损，但即便是这样也应该坚持营业，“因为如果别人都开了你不开门，可能就会被观众遗忘，而且大家会觉得你是不是出了什么情况，影响影院口碑。”邓永红预测，等到7月学校放暑假了，影院有望迎来像当年“非典”结束后的报复性观影潮。

“现在主管部门从防疫角度下发了很详细的方案，影院只需严格执行就好。关键是复工初期要供给什么样的影片，太弱的影片观众没有热情，太强的影片可能票房又会因为疫情不会太好。”他建议一些中等成本同时对口碑有信心的影片可以抓好这个空档期上映，一旦口碑好很容易成为黑马，而且同期没有其他影片与之竞争。

“我觉得一是可以放喜剧片，会对大家的心情有个调节，第二可能就是像《八佰》这样的大片，还有就是比如《哈利·波特》这样的老片重映，用经典来烘托一下影院气氛。”邓永红说。

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