科技板块升温 迎券商密集调研

广州日报讯（全媒体记者 王楚涵）14日，在上证指数、深证成指等指数小幅下跌之际，半导体及元件、光学光电子等板块涨幅居前。记者注意到，4月近150家券商调研上市公司超1700次，对电子设备和仪器、电子元件等企业调研热情较高。

从券商调研情况，科技板块升温情绪明显。数据显示，从整体情况看，2020年4月共有148家券商调研上市公司累计1702次；板块方面，券商最钟爱的是中小板，4月券商共调研中小板上市公司684家。其中，4月调研上市公司次数最多的三家券商分别是中信证券、广发证券和中信建投证券，三家券商调研次数分别为67次、63次和63次，涉及公司数量分别为60家、59家和55家。

从行业来看，不少券商调研偏好发生明显变化，对电子设备和仪器、电子元件在内的科技板块调研较多。4月仅前述两大板块的券商累计调研次数便达到195家次，较3月数据环比增长四分之一。其中，海康威视、大华股份等部分行业龙头及白马股4月份接待调研券商的家数甚至超过整个一季度。从调研问题来看，券商对科技股最关心的问题包括所处行业发展前景、公司在新基建上会如何受惠、公司业务板块受疫情影响的具体情况等。

科技股投资要符合科技创新的节奏

对于科技股投资，嘉实基金基金经理归凯认为应契合科技创新周期。通常说硬三年、软三年、商业模式又三年，科技公司基本是十年一个周期，从硬件的创新到软件的创新，最后是媒介迁移下通过商业模式的变现。科技股投资要符合科技创新的节奏，投资效果才好。“科技股回调属于正常现象，但是科技股今年上涨的逻辑未变，核心就是科技板块相比别的板块和领域，基本面趋势是最好的，景气度也在改善。”归凯表示，国际政经背景加速了中国科技产业进口替代的进程。

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