15万家小微企业融资调研：超八成认为贷款容易了

广州日报讯（全媒体记者倪明）全国工商联近日发布了《2019-2020小微融资状况报告》。在对全国超过15万家小微企业及个体户的调研中发现，这一群体在重大外部冲击下，展现出强大的经济韧性。

疫后小微企业及个体户的资金需求突出，但绝大部分扶一把就能活；40.5%有资金需求的长尾小微经营者在通过互联网银行融资自救；70%获得贷款的小微经营者认为精准“滴灌”的无接触贷款有实效，平均1块钱的利息能产生约2块钱利润。

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