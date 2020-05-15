支持粤港澳大湾区建设 重磅金融开放创新措施出炉

记者14日从央行网站获悉，近日，中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局发布《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》（下称《意见》），旨在进一步推进金融开放创新，深化内地与港澳金融合作，提升粤港澳大湾区在国家经济发展和对外开放中的支持引领作用。

2019年2月，中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》。交通银行金融研究中心高级研究员何飞表示，《意见》是对《粤港澳大湾区发展规划纲要》相关金融内容的进一步细化，同时又在新的形势下增加了粤港澳建设进程中需要金融支持的新内容，是政策集成创新的典范，具有重要意义。

《意见》涉及多项创新试点政策，如探索实施更高水平的贸易投资便利化试点，推进资本项目便利化改革，支持设立人民币海外投贷基金，稳步扩大跨境资产转让业务试点以及开展私募股权投资基金跨境投资试点等。

何飞表示，《意见》的出台表明了国家金融管理部门坚定不移支持重大区域发展的决心，表明了提升跨区域金融服务水平是当前深入推进重大区域发展战略的关键保障，表明了国家坚定不移推动金融开放取得更大成效的信心。

中商智库首席研究员李建军在接受《经济参考报》记者采访时表示，从吸引更多主体来到粤港澳大湾区进行投资、贸易活动的角度而言，打造一个一流的营商环境十分重要，此次出台的《意见》进一步促进了境内外市场的互联互通，打通了境内外主体的资金使用渠道，有利于提升该区域的整体吸引力。

值得注意的是，《意见》提出，探索建立跨境理财通机制。支持粤港澳大湾区内地居民通过港澳银行购买港澳银行销售的理财产品，以及港澳居民通过粤港澳大湾区内地银行购买内地银行销售的理财产品。香港金融管理局总裁余伟文去年底表示，跨境理财通不仅为两地开辟了更广阔的市场和业务空间，为两地居民提供了跨境理财产品选择；而且为人民币跨境流动开拓了新渠道，可以巩固香港作为离岸人民币枢纽和资金进出内地的中介角色。

(责编：李栋、值班)