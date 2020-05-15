新型消费汽车消费成重点 银行信托加快行业布局

从中央到地方，近期多项金融政策接连出台，有力提振了国内消费市场。发改委、工信部、银保监会等部门日前发布政策，鼓励加大对个人汽车消费、新型消费等的信贷支持力度。江西、福建、四川等地也积极落实了相关举措，旨在促进消费。与此同时，银行、信托公司、消费金融公司等机构也纷纷加速布局，推出多个消费金融创新产品。

在政策力挺下，4月份个人消费贷款、“五一”银联网络交易总金额等数据指标均彰显了消费回暖态势。针对目前消费金融领域存在的低息套现、多头借贷等风险，专家表示，征信系统互联互通是解决此类问题的重要途径。下一步，监管部门将继续弥补制度短板，通过多种举措防范金融风险，促进消费金融市场健康发展。

汽车信贷和新型消费利好频出

从汽车信贷到新型消费，多项金融政策力促国内消费市场。4月29日，发改委、工信部、银保监会等11部门发布《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》，鼓励金融机构积极开展汽车消费信贷等金融业务，通过适当下调首付比例和贷款利率、延长还款期限等方式，加大对汽车个人消费信贷支持力度，持续释放汽车消费潜力。此前，在国务院联防联控机制新闻发布会上，银保监会政策研究局一级巡视员叶燕斐同样表示，将根据实际情况，更好地通过消费信贷支持新型消费和消费复苏。

汽车消费与新型消费对于提振经济具有重要作用。苏宁金融研究院高级研究员黄大智在接受《经济参考报》记者采访时表示，汽车消费属于大额和全产业链的消费，能带动产业链上多个行业的发展。“而文旅业、智能电子产品等新型消费则能促进产业结构转型和消费升级，例如智能家居领域的消费可以带动AI产业、人工智能等高新产业。”他表示。

除中央层面外，地方利用金融政策促进消费的举措也相继落地。比如，江西省推出《关于促进汽车消费的若干措施》，明确表示将大力发展汽车消费金融业务。鼓励金融机构参考LPR定价，适当降低个人汽车消费贷款利率，促进汽车消费贷款市场发展。

机构加快消费金融布局

业内人士表示，为促进消费，进一步扩大内需，需要政银企三方共同努力，通过企业降价、银行让利、政府补贴的方式，全面提振消费市场。实际上，随着国内消费复苏的节奏不断加快，近期各类金融机构也相继推出借贷优惠、分期免息等举措。此外，信托等机构进一步加快消费金融领域的布局。

普惠贷款是银行保险业增强消费信贷对实体经济支持的重要“抓手”。邮储银行江西省分行相继推出公积金信用消费贷款、优享贷等创新产品，截至目前，该行累计发放非住房消费信贷超600亿元，消费贷款结余达到932亿元，本年净增超77亿元。

为支持消费贷款发行，金融机构采用多种方式补充内部资金。5月14日，银保监会官网发布通知，批准湖北消费金融股份有限公司注册资本由5亿元变更为9.4亿元。交银国信则于近日发行了湖北省内首单个人消费贷款类资产支持证券，总规模为12.42亿元。业内人士表示，这些举措有利于拓宽发起机构的融资渠道，进一步提升消费金融公司服务客户的能力，从而释放消费潜力，对冲疫情影响。

值得注意的是，信托公司也在近年的转型大势中瞄准了“消费金融”这一领域。截至目前，全国68家信托公司中，已有40多家信托公司开展了消费金融信托业务。

“信托公司涉足消费金融业务已久，在行业回归信托本源的监管要求及趋势下，消费金融成为当前信托业一个新的转型点。除此之外，我国居民杠杆率与发达国家相比仍有发展空间，在当前大力倡导金融促进消费的背景下，发展消费金融有助于优化金融机构资产结构，促进利润增长。”黄大智表示。

多个数据彰显消费回升“暖意”

政策力挺下，多个数据指标都显示出消费回升的态势。央行5月11日披露的4月金融数据显示，4月住户部门贷款增加6669亿元，其中以个人消费贷款为主的短期贷款增加2280亿元。中国银联日前发布的“五一”假期交易数据表明，5月1日至5日，银联网络交易总金额突破1.57万亿元，日均0.31万亿元，较清明节小长假日均增长7.7%。商务部副部长王炳南日前表示，当前促消费措施取得明显效果，实现了聚焦人气、增信心、振消费的目标。

有专家指出，银行等金融机构针对的主要是优质借款人，这一群体的消费需求已得到较好满足，而另一部分拥有强烈消费需求的长尾客户则急需信贷支持。对此，融360大数据研究院分析师李万赋建议，在允许不良率可控范围内适当上升的基础上，满足短期内现金流受影响但长期仍看好的客户。麻袋研究院高级研究员王诗强表示，监管部门应该鼓励金融机构与融资担保公司、小贷公司、金融科技公司合作，积极服务长尾客户，从而撬动消费市场，促进经济长远发展。

针对消费金融发展过程中存在的低息套现、多头借贷等问题，5月9日，银保监会起草了《商业银行互联网贷款管理暂行办法（征求意见稿）》，正式向社会公开征求意见。其中明确规定，单户用于消费的个人信用贷款授信额度应当不超过人民币20万元，不得用于购房、炒股等投资。

王诗强建议，多头借贷需要通过信用信息共享来解决，消费金融机构应该积极接入中国人民银行征信中心、百行征信、中国互联网金融协会信用信息共享平台等征信机构。黄大智则表示，未来，监管部门将继续通过限定法定利率、坚守消费金融贷款年化利率划定的24%红线，以及窗口指导的方式，促进消费金融市场健康发展。

(责编：李栋、值班)