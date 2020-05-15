中国联通举办5G智慧传媒产品发布会

5月14日，中国联通在京举办5G智慧传媒产品发布会。发布会采用线上方式，通过5G网络联接通信博物馆主会场、东单演示厅，向全国观众生动展示了包括5G视频直播、新闻内容生产以及虚拟演播系统在内的三大类5G智慧传媒产品。
在5G视频直播产品方面，中国联通推出了包括5G背包、5G+AR采访眼镜、AI语音转写、5G? live直播平台等核心组件，可为媒体记者提供端到端的全程视频直播服务。
据介绍，5G背包，可帮助摄像记者减少负重；便携式5G+AR眼镜，同时具备会场实时锁定人物、多人智能识别等功能，可自动匹配已识别人物的相关信息；AI语音转写，可帮助记者实现稿件速成，可根据导播要求实时切换镜头；5G? live平台，可将前端采集的视频即时通过联通5G网络进行编辑，涵盖了平面/VR视频采集、云端转码、直播分发、内容聚合等端到端全流程产品能力。
同时，媒体工作者可以利用AI技术将海量的新闻数据整理为安全、标准、有序的信息，该技术还可以进行新闻数据分析和可视化展现等。
虚拟演播系统产品可为媒体工作者提供本地部署的广电/互联网级别虚拟演播室。虚拟演播系统提供的虚拟主播，能够利用语音合成、语音识别、语义理解、图像处理、机器翻译等多项人工智能技术，实现服务内容或者新闻的自动播报，并支持文本到视频的自动输出。
除此之外，中国联通还将在近期首次进行“5G+MEC边缘云传媒行业应用展示”，将媒体渲染、计算等能力下沉至MEC边缘云平台，改善视频处理、后期图像制作等方面的体验指标和业务部署效率。中国联通还推出了5G大流量套餐，可提供大流量、高速率、低时延的5G通信服务，满足个性化需求。（实习生金思雨）
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