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2020年1—4月份全国房地产开发投资和销售情况

2020年05月15日11:03  来源：国家统计局
 
原标题：2020年1—4月份全国房地产开发投资和销售情况

　　一、房地产开发投资完成情况

　　14月份，全国房地产开发投资33103亿元，同比下降3.3%，降幅比13月份收窄4.4个百分点。其中，住宅投资24238亿元，下降2.8%，降幅收窄4.4个百分点。

　　14月份，东部地区房地产开发投资18444亿元，同比下降3.1%，降幅比13月份收窄3.0个百分点；中部地区投资6418亿元，下降10.6%，降幅收窄8.1个百分点；西部地区投资7342亿元，增长3.7%13月份为下降0.8%；东北地区投资900亿元，下降1.6%，降幅收窄12.4个百分点。

　　14月份，房地产开发企业房屋施工面积740568万平方米，同比增长2.5%，增速比13月份回落0.1个百分点。其中，住宅施工面积521043万平方米，增长3.8%。房屋新开工面积47768万平方米，下降18.4%，降幅收窄8.8个百分点。其中，住宅新开工面积35248万平方米，下降18.7%。房屋竣工面积19286万平方米，下降14.5%，降幅收窄1.3个百分点。其中，住宅竣工面积13709万平方米，下降14.5%

　　14月份，房地产开发企业土地购置面积3151万平方米，同比下降12.0%，降幅比13月份收窄10.6个百分点；土地成交价款1699亿元，增长6.9%13月份为下降18.1%

　　二、商品房销售和待售情况

　　14月份，商品房销售面积33973万平方米，同比下降19.3%，降幅比13月份收窄7.0个百分点。其中，住宅销售面积下降18.7%，办公楼销售面积下降32.0%，商业营业用房销售面积下降29.1%。商品房销售额31863亿元，下降18.6%，降幅比13月份收窄6.1个百分点。其中，住宅销售额下降16.5%，办公楼销售额下降37.5%，商业营业用房销售额下降34.5%

　　14月份，东部地区商品房销售面积13762万平方米，同比下降17.5%，降幅比13月份收窄6.8个百分点；销售额17629亿元，下降16.1%，降幅收窄4.8个百分点。中部地区商品房销售面积8982万平方米，下降24.1%，降幅收窄8.7个百分点；销售额6114亿元，下降26.6%，降幅收窄9.5个百分点。西部地区商品房销售面积10085万平方米，下降16.2%，降幅收窄5.7个百分点；销售额7155亿元，下降16.3%，降幅收窄5.8个百分点。东北地区商品房销售面积1144万平方米，下降25.3%，降幅收窄7.5个百分点；销售额965亿元，下降21.5%，降幅收窄6.9个百分点。

　　4月末，商品房待售面积52255万平方米，比3月末减少472万平方米。其中，住宅待售面积减少453万平方米，办公楼待售面积减少7万平方米，商业营业用房待售面积减少17万平方米。

　　三、房地产开发企业到位资金情况

　　14月份，房地产开发企业到位资金47004亿元，同比下降10.4%，降幅比13月份收窄3.4个百分点。其中，国内贷款8730亿元，下降2.5%；利用外资23亿元，下降31.6%；自筹资金14875亿元，下降5.2%；定金及预收款13990亿元，下降18.9%；个人按揭贷款7601亿元，下降5.4%

　　四、房地产开发景气指数

　　4月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为98.86，比3月份提高0.67点。

1　202014月份全国房地产开发和销售情况

指标

绝对量

同比增长（%

房地产开发投资（亿元）

33103

-3.3

　其中：住宅

24238

-2.8

　　　　办公楼

1530

-4.8

　　　　商业营业用房

3145

-10.4

房屋施工面积（万平方米）

740568

2.5

　其中：住宅

521043

3.8

　　　　办公楼

31348

-2.2

　　　　商业营业用房

78232

-9.7

房屋新开工面积（万平方米）

47768

-18.4

　其中：住宅

35248

-18.7

　　　　办公楼

1370

-28.7

　　　　商业营业用房

3873

-20.4

房屋竣工面积（万平方米）

19286

-14.5

　其中：住宅

13709

-14.5

　　　　办公楼

703

-7.5

　　　　商业营业用房

2151

-22.8

土地购置面积（万平方米）

3151

-12.0

土地成交价款（亿元）

1699

6.9

商品房销售面积（万平方米）

33973

-19.3

　其中：住宅

29916

-18.7

　　　　办公楼

643

-32.0

　　　　商业营业用房

1828

-29.1

商品房销售额（亿元）

31863

-18.6

　其中：住宅

28291

-16.5

　　　　办公楼

883

-37.5

　　　　商业营业用房

1920

-34.5

商品房待售面积（万平方米）

52255

1.7

　其中：住宅

24804

2.0

　　　　办公楼

3845

5.8

　　　　商业营业用房

13152

-2.2

房地产开发企业到位资金（亿元）

47004

-10.4

　其中：国内贷款

8730

-2.5

　　　　利用外资

23

-31.6

　　　　自筹资金

14875

-5.2

　　　　定金及预收款

13990

-18.9

　　　　个人按揭贷款

7601

-5.4


2　202014月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况

地　

投资额
（亿元）

　

同比增长
%

　

住　宅

住　宅

全国总计

33103

24238

-3.3

-2.8

　　东部地区

18444

13163

-3.1

-3.8

　　中部地区

6418

5004

-10.6

-8.5

　　西部地区

7342

5370

3.7

6.0

　　东北地区

900

701

-1.6

-0.6


3　202014月份东中西部和东北地区房地产销售情况

地　区

商品房销售面积

商品房销售额

绝对数
（万平方米）

同比增长
%

绝对数
（亿元）

同比增长
%

全国总计

33973

-19.3

31863

-18.6

　　东部地区

13762

-17.5

17629

-16.1

　　中部地区

8982

-24.1

6114

-26.6

　　西部地区

10085

-16.2

7155

-16.3

　　东北地区

1144

-25.3

965

-21.5

 

(责编：杨曦、孙阳)
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