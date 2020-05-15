原标题：2020年1—4月份全国房地产开发投资和销售情况

一、房地产开发投资完成情况

1—4月份，全国房地产开发投资33103亿元，同比下降3.3%，降幅比1—3月份收窄4.4个百分点。其中，住宅投资24238亿元，下降2.8%，降幅收窄4.4个百分点。

1—4月份，东部地区房地产开发投资18444亿元，同比下降3.1%，降幅比1—3月份收窄3.0个百分点；中部地区投资6418亿元，下降10.6%，降幅收窄8.1个百分点；西部地区投资7342亿元，增长3.7%，1—3月份为下降0.8%；东北地区投资900亿元，下降1.6%，降幅收窄12.4个百分点。

1—4月份，房地产开发企业房屋施工面积740568万平方米，同比增长2.5%，增速比1—3月份回落0.1个百分点。其中，住宅施工面积521043万平方米，增长3.8%。房屋新开工面积47768万平方米，下降18.4%，降幅收窄8.8个百分点。其中，住宅新开工面积35248万平方米，下降18.7%。房屋竣工面积19286万平方米，下降14.5%，降幅收窄1.3个百分点。其中，住宅竣工面积13709万平方米，下降14.5%。

1—4月份，房地产开发企业土地购置面积3151万平方米，同比下降12.0%，降幅比1—3月份收窄10.6个百分点；土地成交价款1699亿元，增长6.9%，1—3月份为下降18.1%。

二、商品房销售和待售情况

1—4月份，商品房销售面积33973万平方米，同比下降19.3%，降幅比1—3月份收窄7.0个百分点。其中，住宅销售面积下降18.7%，办公楼销售面积下降32.0%，商业营业用房销售面积下降29.1%。商品房销售额31863亿元，下降18.6%，降幅比1—3月份收窄6.1个百分点。其中，住宅销售额下降16.5%，办公楼销售额下降37.5%，商业营业用房销售额下降34.5%。

1—4月份，东部地区商品房销售面积13762万平方米，同比下降17.5%，降幅比1—3月份收窄6.8个百分点；销售额17629亿元，下降16.1%，降幅收窄4.8个百分点。中部地区商品房销售面积8982万平方米，下降24.1%，降幅收窄8.7个百分点；销售额6114亿元，下降26.6%，降幅收窄9.5个百分点。西部地区商品房销售面积10085万平方米，下降16.2%，降幅收窄5.7个百分点；销售额7155亿元，下降16.3%，降幅收窄5.8个百分点。东北地区商品房销售面积1144万平方米，下降25.3%，降幅收窄7.5个百分点；销售额965亿元，下降21.5%，降幅收窄6.9个百分点。

4月末，商品房待售面积52255万平方米，比3月末减少472万平方米。其中，住宅待售面积减少453万平方米，办公楼待售面积减少7万平方米，商业营业用房待售面积减少17万平方米。

三、房地产开发企业到位资金情况

1—4月份，房地产开发企业到位资金47004亿元，同比下降10.4%，降幅比1—3月份收窄3.4个百分点。其中，国内贷款8730亿元，下降2.5%；利用外资23亿元，下降31.6%；自筹资金14875亿元，下降5.2%；定金及预收款13990亿元，下降18.9%；个人按揭贷款7601亿元，下降5.4%。

四、房地产开发景气指数

4月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为98.86，比3月份提高0.67点。

表1 2020年1—4月份全国房地产开发和销售情况 指标 绝对量 同比增长（%） 房地产开发投资（亿元） 33103 -3.3 其中：住宅 24238 -2.8 办公楼 1530 -4.8 商业营业用房 3145 -10.4 房屋施工面积（万平方米） 740568 2.5 其中：住宅 521043 3.8 办公楼 31348 -2.2 商业营业用房 78232 -9.7 房屋新开工面积（万平方米） 47768 -18.4 其中：住宅 35248 -18.7 办公楼 1370 -28.7 商业营业用房 3873 -20.4 房屋竣工面积（万平方米） 19286 -14.5 其中：住宅 13709 -14.5 办公楼 703 -7.5 商业营业用房 2151 -22.8 土地购置面积（万平方米） 3151 -12.0 土地成交价款（亿元） 1699 6.9 商品房销售面积（万平方米） 33973 -19.3 其中：住宅 29916 -18.7 办公楼 643 -32.0 商业营业用房 1828 -29.1 商品房销售额（亿元） 31863 -18.6 其中：住宅 28291 -16.5 办公楼 883 -37.5 商业营业用房 1920 -34.5 商品房待售面积（万平方米） 52255 1.7 其中：住宅 24804 2.0 办公楼 3845 5.8 商业营业用房 13152 -2.2 房地产开发企业到位资金（亿元） 47004 -10.4 其中：国内贷款 8730 -2.5 利用外资 23 -31.6 自筹资金 14875 -5.2 定金及预收款 13990 -18.9 个人按揭贷款 7601 -5.4



表2 2020年1—4月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况

地 区 投资额

（亿元） 同比增长

（%） 住 宅 住 宅 全国总计 33103 24238 -3.3 -2.8 东部地区 18444 13163 -3.1 -3.8 中部地区 6418 5004 -10.6 -8.5 西部地区 7342 5370 3.7 6.0 东北地区 900 701 -1.6 -0.6



表3 2020年1—4月份东中西部和东北地区房地产销售情况

地 区 商品房销售面积 商品房销售额 绝对数

（万平方米） 同比增长

（%） 绝对数

（亿元） 同比增长

（%） 全国总计 33973 -19.3 31863 -18.6 东部地区 13762 -17.5 17629 -16.1 中部地区 8982 -24.1 6114 -26.6 西部地区 10085 -16.2 7155 -16.3 东北地区 1144 -25.3 965 -21.5

(责编：杨曦、孙阳)