2020年1—4月份全国房地产开发投资和销售情况

一、房地产开发投资完成情况
1—4月份，全国房地产开发投资33103亿元，同比下降3.3%，降幅比1—3月份收窄4.4个百分点。其中，住宅投资24238亿元，下降2.8%，降幅收窄4.4个百分点。
1—4月份，东部地区房地产开发投资18444亿元，同比下降3.1%，降幅比1—3月份收窄3.0个百分点；中部地区投资6418亿元，下降10.6%，降幅收窄8.1个百分点；西部地区投资7342亿元，增长3.7%，1—3月份为下降0.8%；东北地区投资900亿元，下降1.6%，降幅收窄12.4个百分点。
1—4月份，房地产开发企业房屋施工面积740568万平方米，同比增长2.5%，增速比1—3月份回落0.1个百分点。其中，住宅施工面积521043万平方米，增长3.8%。房屋新开工面积47768万平方米，下降18.4%，降幅收窄8.8个百分点。其中，住宅新开工面积35248万平方米，下降18.7%。房屋竣工面积19286万平方米，下降14.5%，降幅收窄1.3个百分点。其中，住宅竣工面积13709万平方米，下降14.5%。
1—4月份，房地产开发企业土地购置面积3151万平方米，同比下降12.0%，降幅比1—3月份收窄10.6个百分点；土地成交价款1699亿元，增长6.9%，1—3月份为下降18.1%。
二、商品房销售和待售情况
1—4月份，商品房销售面积33973万平方米，同比下降19.3%，降幅比1—3月份收窄7.0个百分点。其中，住宅销售面积下降18.7%，办公楼销售面积下降32.0%，商业营业用房销售面积下降29.1%。商品房销售额31863亿元，下降18.6%，降幅比1—3月份收窄6.1个百分点。其中，住宅销售额下降16.5%，办公楼销售额下降37.5%，商业营业用房销售额下降34.5%。
1—4月份，东部地区商品房销售面积13762万平方米，同比下降17.5%，降幅比1—3月份收窄6.8个百分点；销售额17629亿元，下降16.1%，降幅收窄4.8个百分点。中部地区商品房销售面积8982万平方米，下降24.1%，降幅收窄8.7个百分点；销售额6114亿元，下降26.6%，降幅收窄9.5个百分点。西部地区商品房销售面积10085万平方米，下降16.2%，降幅收窄5.7个百分点；销售额7155亿元，下降16.3%，降幅收窄5.8个百分点。东北地区商品房销售面积1144万平方米，下降25.3%，降幅收窄7.5个百分点；销售额965亿元，下降21.5%，降幅收窄6.9个百分点。
4月末，商品房待售面积52255万平方米，比3月末减少472万平方米。其中，住宅待售面积减少453万平方米，办公楼待售面积减少7万平方米，商业营业用房待售面积减少17万平方米。
三、房地产开发企业到位资金情况
1—4月份，房地产开发企业到位资金47004亿元，同比下降10.4%，降幅比1—3月份收窄3.4个百分点。其中，国内贷款8730亿元，下降2.5%；利用外资23亿元，下降31.6%；自筹资金14875亿元，下降5.2%；定金及预收款13990亿元，下降18.9%；个人按揭贷款7601亿元，下降5.4%。
四、房地产开发景气指数
4月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为98.86，比3月份提高0.67点。
|
表1 2020年1—4月份全国房地产开发和销售情况
|
指标
|
绝对量
|
同比增长（%）
|
房地产开发投资（亿元）
|
33103
|
-3.3
|
其中：住宅
|
24238
|
-2.8
|
办公楼
|
1530
|
-4.8
|
商业营业用房
|
3145
|
-10.4
|
房屋施工面积（万平方米）
|
740568
|
2.5
|
其中：住宅
|
521043
|
3.8
|
办公楼
|
31348
|
-2.2
|
商业营业用房
|
78232
|
-9.7
|
房屋新开工面积（万平方米）
|
47768
|
-18.4
|
其中：住宅
|
35248
|
-18.7
|
办公楼
|
1370
|
-28.7
|
商业营业用房
|
3873
|
-20.4
|
房屋竣工面积（万平方米）
|
19286
|
-14.5
|
其中：住宅
|
13709
|
-14.5
|
办公楼
|
703
|
-7.5
|
商业营业用房
|
2151
|
-22.8
|
土地购置面积（万平方米）
|
3151
|
-12.0
|
土地成交价款（亿元）
|
1699
|
6.9
|
商品房销售面积（万平方米）
|
33973
|
-19.3
|
其中：住宅
|
29916
|
-18.7
|
办公楼
|
643
|
-32.0
|
商业营业用房
|
1828
|
-29.1
|
商品房销售额（亿元）
|
31863
|
-18.6
|
其中：住宅
|
28291
|
-16.5
|
办公楼
|
883
|
-37.5
|
商业营业用房
|
1920
|
-34.5
|
商品房待售面积（万平方米）
|
52255
|
1.7
|
其中：住宅
|
24804
|
2.0
|
办公楼
|
3845
|
5.8
|
商业营业用房
|
13152
|
-2.2
|
房地产开发企业到位资金（亿元）
|
47004
|
-10.4
|
其中：国内贷款
|
8730
|
-2.5
|
利用外资
|
23
|
-31.6
|
自筹资金
|
14875
|
-5.2
|
定金及预收款
|
13990
|
-18.9
|
个人按揭贷款
|
7601
|
-5.4
表2 2020年1—4月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况
|
地 区
|
投资额
|
|
同比增长
|
|
住 宅
|
住 宅
|
全国总计
|
33103
|
24238
|
-3.3
|
-2.8
|
东部地区
|
18444
|
13163
|
-3.1
|
-3.8
|
中部地区
|
6418
|
5004
|
-10.6
|
-8.5
|
西部地区
|
7342
|
5370
|
3.7
|
6.0
|
东北地区
|
900
|
701
|
-1.6
|
-0.6
表3 2020年1—4月份东中西部和东北地区房地产销售情况
|
地 区
|
商品房销售面积
|
商品房销售额
|
绝对数
|
同比增长
|
绝对数
|
同比增长
|
全国总计
|
33973
|
-19.3
|
31863
|
-18.6
|
东部地区
|
13762
|
-17.5
|
17629
|
-16.1
|
中部地区
|
8982
|
-24.1
|
6114
|
-26.6
|
西部地区
|
10085
|
-16.2
|
7155
|
-16.3
|
东北地区
|
1144
|
-25.3
|
965
|
-21.5
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