原标题：2020年1—4月份全国固定资产投资（不含农户）下降10.3%

1—4月份，全国固定资产投资（不含农户）136824亿元，同比下降10.3%，降幅比1—3月份收窄5.8个百分点。其中，民间固定资产投资77365亿元，下降13.3%，降幅收窄5.5个百分点。从环比速度看，4月份固定资产投资（不含农户）增长6.19%。

分产业看，第一产业投资3102亿元，同比下降5.4%，降幅比1—3月份收窄8.4个百分点；第二产业投资40937亿元，下降16.0%，降幅收窄5.9个百分点；第三产业投资92785亿元，下降7.8%，降幅收窄5.7个百分点。

第二产业中，工业投资同比下降15.1%，降幅比1—3月份收窄6.0个百分点。其中，采矿业投资下降9.2%，降幅扩大6.0个百分点；制造业投资下降18.8%，降幅收窄6.4个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长7.6%，增速提高5.6个百分点。

第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比下降11.8%，降幅比1—3月份收窄7.9个百分点。其中，水利管理业投资下降6.0%，降幅收窄7.6个百分点；公共设施管理业投资下降13.6%，降幅收窄6.9个百分点；道路运输业投资下降9.4%，降幅收窄8.1个百分点；铁路运输业投资下降16.1%，降幅收窄12.5个百分点。

分地区看，东部地区投资同比下降7.3%，降幅比1—3月份收窄5.0个百分点；中部地区投资下降20.3%，降幅收窄7.5个百分点；西部地区投资下降4.5%，降幅收窄6.3个百分点；东北地区投资下降7.5%，降幅收窄6.7个百分点。

分登记注册类型看，内资企业投资同比下降10.6%，降幅比1—3月份收窄5.7个百分点；港澳台商企业投资下降6.6%，降幅收窄6.4个百分点；外商企业投资下降1.3%，降幅收窄7.7个百分点。

2020年1—4月份固定资产投资（不含农户）主要数据 指 标 2020年1—4月份 同比增长（%） 固定资产投资（不含农户） -10.3 其中：国有控股 -6.9 其中：民间投资 -13.3 按构成分 建筑安装工程 -11.3 设备工器具购置 -21.6 其他费用 2.6 分产业 第一产业 -5.4 第二产业 -16.0 第三产业 -7.8 分行业 农林牧渔业 -3.9 采矿业 -9.2 制造业 -18.8 其中：农副食品加工业 -27.9 食品制造业 -21.5 纺织业 -32.5 化学原料和化学制品制造业 -22.4 医药制造业 -2.7 有色金属冶炼和压延加工业 -9.7 金属制品业 -23.8 通用设备制造业 -25.1 专用设备制造业 -19.6 汽车制造业 -22.9 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 -26.2 电气机械和器材制造业 -23.0 计算机、通信和其他电子设备制造业 1.1 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.6 交通运输、仓储和邮政业 -12.1 其中：铁路运输业 -16.1 道路运输业 -9.4 水利、环境和公共设施管理业 -11.2 其中：水利管理业 -6.0 公共设施管理业 -13.6 教育 2.9 卫生和社会工作 4.0 文化、体育和娱乐业 -14.8 分注册类型 其中：内资企业 -10.6 港澳台商投资企业 -6.6 外商投资企业 -1.3 注：此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。

(责编：杨曦、孙阳)