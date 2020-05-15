当好稳外资“助推器” 税务力量促再投资1505亿元

“起初外方股东还在为投资感到担忧。”谈及疫情影响下的企业发展，永济安德利果蔬汁有限公司总经理王志武坦言困难不少。

“还好及时享受到了税收优惠大红包。”正当王志武发愁的时候，山西省税务局采取“点对点”服务方式，主动送政策到企业。在税务部门的辅导下，公司共享受到105万元的税收优惠。王志武说：“得益于国家疫情防控举措和税收优惠政策，外方股东再投资的信心大增！”

当前，国际疫情蔓延对中国乃至全球经济社会带来了巨大挑战，疫情的发生不仅仅会耽误企业复工复产的进程，还很有可能影响外商投资的预期和信心。面对经济下行压力，在疫情防控的新形势下，税收优惠政策释放的积极信号，增强了外商在华投资信心。税务部门积极优化国际税收服务,为外资企业纾困解难，助力稳外资促发展大局。

记者了解到，为鼓励境外投资者持续扩大在华投资，我国自2018年1月1日起,对境外股东从境内被投资企业取得的利润，直接用于境内再投资的，在投资期间无需缴纳企业所得税。

国家税务总局数据显示，该项政策实施以来，全国享受优惠的外资企业共1740户次，涉及税款143亿元，推动利润再投资1505亿元。疫情发生以来，税务部门加大政策宣传和服务力度，2020年一季度，全国享受该项优惠的税款比去年同期增长65%，助力利润再投资同比增长35%。

优惠政策带来的信心和底气，体现为企业追加投资的决心。

位于四川的易初明通机电设备有限公司，因产能扩大的需要，外方股东一度筹划追加对这家从事机械零部件制造企业的投资，但疫情影响又使外方股东举棋不定。在得知企业难题后，税务人员及时送上利润再投资优惠政策，解除了外方股东的后顾之忧，在优惠政策的“推力”下，外方股东最终做出利用公司利润分红款新增投资1500万元的决策。

除了要更“稳”，还要更“优”。近期，各地税务部门着眼于服务贸易便利化，借助现代信息技术推出优化涉税服务的新招实招，成为稳住外资的重要支撑。

北京环球主题公园是北京市重点建设项目，由中美双方投资建设，预计于2021年5月正式开园。疫情发生以来，北京市税务部门开通“线上专人对接、多种方式解答、第一时间反馈”的定制服务，为项目如期开园提供强有力税收支持。在疫情期间，类似的“非接触式”辅导服务已成为常态。国家税务总局发布《疫情防控期间非居民税收业务问题解答》，及时针对纳税人和扣缴义务人关心的重点问题进行答疑解惑。

记者了解到，在湖北、江苏、广西、重庆等地，税务局纷纷通过微信公众号，以简明易懂方式发布国际税收问题解答和办税指引，为企业在特殊时期办理相关业务提供指导。

与此同时，“非接触式”国际税收服务持续拓展，在疫情防控期间给予企业更强的“安全感”。自2020年1月起，税务部门在全国范围内实施服务贸易等项目对外支付税务备案电子化，实现业务流程“全天候”“零接触”“无纸化”办理。与传统方式相比，对外付汇时间由原来的2-3天缩短至几小时，大幅提升了企业对外付汇效率。

从线下到线上，电子化办税成为一种“新常态”。内蒙古税务局针对疫情期间企业现金流紧张的情况，开通税收优惠网上办理“绿色通道”，及时精准落实税收优惠政策。在江苏，税务部门依托电子税务局系统，开发了“非居民企业管理套餐”，实现合同备案、扣缴申报、对外支付电子化等业务在线办理。据统计，2020年一季度江苏省在线办理税务备案近6000户次，备案支付金额400多亿元。

在全国统一实行对外支付税务备案电子化的基础上，各地税务部门也在持续深化“放管服”改革中创新管理方式，进一步为企业办理相关业务提质减负增效。

流程减下来，速度提起来。

在广东，税务部门联合外汇管理部门创新打造“国际汇税通”平台，以优化审批流程、升级办税路径，为纳税人省时省力、降低办税成本。疫情发生以来，累计助力企业办理对外支付税务备案5781笔，涉及金额约合人民币630亿元。

国家税务总局国际税务司负责人表示，税务部门将为外资企业提供更加优质的服务，既扎实落实国际税收优惠政策，又加快推进国际税收业务网上办理，为助力稳住外贸外资基本盘作出新的更大贡献。

(责编：车柯蒙、孙阳)