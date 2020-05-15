人民网>>财经

公路货运安全白皮书：借力新兴技术提升公路货运智慧安全管理水平

2020年05月15日17:03  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京5月15日电 （记者乔雪峰） 近年来，我国公路货运行业规模快速上升，但安全风险也一直是困扰行业发展的痛点，公路货运整体运营效率也因此需要进一步提升。

特别是随着5G时代的到来，基础算力不断提升，AI、IOT技术落地速度加快，智能物联网得以迅速发展，安全风险行为的可视化、透明化，使得货运企业借力数字科技实现智慧安全管理成为可能。

5月14日，为真实、全面地分析我国公路运输安全总体趋势，普华永道、物联网科技公司G7和中国交通报社联合发布《中国公路货运行业智慧安全白皮书》（下称《白皮书》），向行业上下游企业阐明公路货运安全的现状和事故成因，并围绕如何降低安全风险、改善货车司机生存状况、提升货运企业精细化运营水平，为行业提供建议。

《白皮书》显示，我国公路货运行业远未进入规模化、集约化运营阶段，大量的中小型车队长期处于低利和低效运营的困境，缺乏精细化管理的体系和抓手。虽然行业的运力结构正逐渐向大型货运企业集中，但是短期内“大而散”的特征还将持续。同时，我国整体货运行业的安全管理处于较为粗放的阶段，主要体现为数据驱动的管理工具和管理方式不完善，以及安全文化和管理流程不到位。

业内人士认为，随着5G带来的互联设备与算力的快速提升，货运企业可通过数据驱动的管理手段有效降低安全事故，建立智慧安全管理流程。

G7在发布《白皮书》时就针对公路货运行业升级的安全管家2.0，其通过物联网、大数据和人工智能技术的结合，有效预测不同卡车司机与车队的长期安全风险，进而开展有针对性的安全管理服务。“安全是物流行业始终面对的经典问题，但公路货运所有卡车和司机的安全问题本质上是因为人类的弱点。”G7的CEO翟学魂表示，保障货运的安全，既需要安全数据技术，也需要保险科技以及车辆技术，互相连接汇集协作。

《白皮书》建议，短期充分借助IoT物联网设备、大数据、AI算法分析等数字技术的赋能，加强主动安全管理能力，将数据驱动的管理手段应用于事前、在途和长期运营优化。

《白皮书》还提出，货运企业应夯实安全文化的建设，进一步完善精细化管理体系，实现包含风险降低在内的整体降本增效；将全运营流程在线化、可视化、透明化，配合准入标准、培训、考核、激励等多种手段的严格执行，让安全管理意识渗透在精细化运营的每个环节，实现全面降本增效。

《白皮书》建议，政府、行业协会、货主企业及技术服务商等各相关方以开放的心态通力协作，构建安全高效的政企数据共享机制，不断完善安全监管标准，加强上下游激励互助，合力推动行业的精细管理和效率提升。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved