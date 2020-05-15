公路货运安全白皮书：借力新兴技术提升公路货运智慧安全管理水平

人民网北京5月15日电 （记者乔雪峰） 近年来，我国公路货运行业规模快速上升，但安全风险也一直是困扰行业发展的痛点，公路货运整体运营效率也因此需要进一步提升。

特别是随着5G时代的到来，基础算力不断提升，AI、IOT技术落地速度加快，智能物联网得以迅速发展，安全风险行为的可视化、透明化，使得货运企业借力数字科技实现智慧安全管理成为可能。

5月14日，为真实、全面地分析我国公路运输安全总体趋势，普华永道、物联网科技公司G7和中国交通报社联合发布《中国公路货运行业智慧安全白皮书》（下称《白皮书》），向行业上下游企业阐明公路货运安全的现状和事故成因，并围绕如何降低安全风险、改善货车司机生存状况、提升货运企业精细化运营水平，为行业提供建议。

《白皮书》显示，我国公路货运行业远未进入规模化、集约化运营阶段，大量的中小型车队长期处于低利和低效运营的困境，缺乏精细化管理的体系和抓手。虽然行业的运力结构正逐渐向大型货运企业集中，但是短期内“大而散”的特征还将持续。同时，我国整体货运行业的安全管理处于较为粗放的阶段，主要体现为数据驱动的管理工具和管理方式不完善，以及安全文化和管理流程不到位。

业内人士认为，随着5G带来的互联设备与算力的快速提升，货运企业可通过数据驱动的管理手段有效降低安全事故，建立智慧安全管理流程。

G7在发布《白皮书》时就针对公路货运行业升级的安全管家2.0，其通过物联网、大数据和人工智能技术的结合，有效预测不同卡车司机与车队的长期安全风险，进而开展有针对性的安全管理服务。“安全是物流行业始终面对的经典问题，但公路货运所有卡车和司机的安全问题本质上是因为人类的弱点。”G7的CEO翟学魂表示，保障货运的安全，既需要安全数据技术，也需要保险科技以及车辆技术，互相连接汇集协作。

《白皮书》建议，短期充分借助IoT物联网设备、大数据、AI算法分析等数字技术的赋能，加强主动安全管理能力，将数据驱动的管理手段应用于事前、在途和长期运营优化。

《白皮书》还提出，货运企业应夯实安全文化的建设，进一步完善精细化管理体系，实现包含风险降低在内的整体降本增效；将全运营流程在线化、可视化、透明化，配合准入标准、培训、考核、激励等多种手段的严格执行，让安全管理意识渗透在精细化运营的每个环节，实现全面降本增效。

《白皮书》建议，政府、行业协会、货主企业及技术服务商等各相关方以开放的心态通力协作，构建安全高效的政企数据共享机制，不断完善安全监管标准，加强上下游激励互助，合力推动行业的精细管理和效率提升。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)