加强国际投资 G20贸易部长应对新冠肺炎会议达成这些成果

人民网北京5月15日电 （栗翘楚）在全球新冠肺炎疫情的背景下，G20贸易部长再次举行特别会议，国际社会高度关注。会议形成了哪些成果，其对抗击疫情有着怎样的意义？

5月15日，商务部国际司负责人介绍第二次G20贸易部长应对新冠肺炎特别视频会议成果。

商务部国际司负责人表示，为落实G20领导人应对新冠肺炎特别峰会共识，5月14日，G20举行第二次贸易部长特别会议，通过部长声明，批准了《G20应对新冠肺炎、支持全球贸易投资集体行动》，就加强贸易投资领域协调合作、维护多边贸易体制、维护市场开放、支持发展中国家和最不发达国家等达成了积极共识。集体行动包括长期和短期两方面举措，涵盖贸易规制、贸易便利化、透明度、物流网络、中小微企业、多边贸易体制、全球供应链、国际投资等8个领域，共38条具体行动，全面、有针对性地提出了G20应对疫情、支持全球贸易投资的行动方案。

一是加强抗疫物资国际合作。目前医疗物资等必需品普遍供应紧缺、运输不畅，全球抗疫面临困难，当务之急是加强合作，共同确保抗疫物资的供给和流动。为此，各方一致同意，扩大医疗器械及其零部件和个人防护用品的生产能力，并确定在关键医疗用品和设备、可持续农业生产等重要领域加强投资；同时，促进全球陆海空运互联互通，并优先安排基本物资的运输，保障物流网络的顺畅运行。

二是共同维护全球产业链供应链稳定。受疫情影响，目前全球产业链供应链存在中断风险，国际贸易投资大幅下滑。为此，各方同意，将确保有关紧急措施是有针对性、适当、透明和临时的，不采取不必要的贸易壁垒，并向世贸组织通报贸易相关措施；同时，加快实施世贸组织《贸易便利化协定》，减少技术壁垒，促进电子商务的广泛应用，提升贸易便利化水平；还将构建有韧性的全球供应链作为目标，以疫情为契机，探索和总结应对全球性危机的行动方案。

三是推动贸易投资和世界经济复苏。国际贸易投资是世界经济增长的重要引擎，G20要携手应对疫情，更要着眼未来，维护良好的贸易投资环境，推动国际经贸发展长期向好。为此，各方同意，继续保持市场开放，保障自由、公平、非歧视、透明、可预期和稳定的贸易和投资环境；支持多边贸易体制，推动世贸组织必要的改革；确保公平竞争环境，营造有利营商环境。各方还强调，鼓励向发展中和最不发达国家提供技术援助和能力建设合作，促进投资，并支持中小微企业更好参与国际贸易投资。

当前，新冠肺炎全球蔓延已对全球贸易投资带来严重影响，疫情本身及贸易投资下滑已成为全球性挑战。上述成果共识的达成，有利于G20成员乃至国际社会加强政策协调与务实合作，共同采取开放经贸政策，降低疫情对全球供应链冲击，保障国际贸易投资的正常流动，为世界经济复苏奠定了基础。中方将秉持人类命运共同体理念，与各方一道，进一步深入落实G20领导人特别峰会共识，在本次贸易部长特别会议基础上，扎实做好集体行动的实施，为携手抗疫、重振国际贸易投资、稳定世界经济做出积极贡献。

疫情对国际投资造成了严重影响，G20各成员专门就“加强国际投资”提出共同举措。商务部国际司负责人对此表示，本次会议批准通过的集体行动中，专门就加强国际投资提出了七条具体举措。各方重申《G20全球投资指导原则》，加强有关国际投资行动。同时，各方还强调，采取共同行动，鼓励向发展中和最不发达国家提供技术援助和能力建设，支持中小微企业更好参与国际贸易投资，分享关于促进受疫情影响领域投资的最佳实践，鼓励政府与投资者的合作，鼓励对医疗用品新产能的投资等。

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