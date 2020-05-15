双千兆时代智慧家庭究竟啥样？ 天翼智家带你感受联动场景最潮范

5G双千兆时代的智慧家庭究竟是啥样？5月14日下午，中国电信天翼智慧家庭科技有限公司携手中国电信江苏公司展开了一场别开生面的线上直播，让观众“云体验”智慧生活最潮范。

本次直播，从主打的智慧家庭细分场景产品入手，通过实际的智慧家庭场景联动展示，带领观众一起参观智慧家庭展厅，体验新产品新技术，沉浸式感受最IN的智能家居设备，感受5G双千兆时代万物智联的美好生活。

直播过程中，主播演示了“天翼看家”的远程查看、对话功能，以及小翼管家APP的强大操控能力。“天翼看家”业务不仅可以远程查看家中情况，陪护老人、监督孩子写作业、照看宠物，帮助农民朋友看鱼塘看圈舍。在疫情期间也化身“硬核”看护员，在病房看护、隔离监控、区域防控中发挥了巨大作用。

据介绍，中国电信智慧家庭工程师，可以为用户上门服务，量身定制个性化家庭组网方案。智慧家庭工程师严格按照服务步骤规范操作，一站式解决家庭网络设计、安装、调试等一系列难题。

江苏省通信管理局局长许继金作为嘉宾做客直播间，向广大网友介绍了江苏省对5G新基建和智慧家庭的政策支持。他指出，江苏省最近出台的“新基建29条”政策，在推进5G网络建设、促进智能终端设备升级换代、超高清视频推广应用、扩大智能家居场景化应用等方面都有具体举措。

“未来5G网络覆盖会更广，手机上网速度会更快，4K超高清频道将替代目前的高清频道，观看感知会极大提高”。许继金局长表示，“越来越多的消费者会通过智能家居控制系统改善自身的居住环境，智慧家庭将成为未来家庭的标配。5G和智慧家庭的普及会发展和壮大数字经济、为实现经济高质量发展提供新动能，所有人都能享受到数字经济发展带来的红利”。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)