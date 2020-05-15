中国电信e-Home助力智慧家庭生态圈推进“家庭新基建”

春节前夕一场突如其来的新冠肺炎疫情，给各行各业生产经营和人民群众日常生活带来了深刻影响。在阻击疫情和复工复产过程中，5G、人工智能、大数据、云计算等新兴信息技术均发挥着巨大作用，从工业生产到居家生活，人脸识别测量体温、语音操控联网设备等无接触应用，大大提高了生产生活的安全指数，数智化转型，信息化消费已无处不在。中国电信积极推进家庭信息化战略，助力智慧家庭生态圈推进家庭“新基建”，共同抢占后疫情时代智慧家庭市场爆发先机。

天翼智慧家庭科技有限公司持续赋能合作伙伴，分别于1月17日、3月13日、5月13日连续举行三期线上线下e-Home开发者培训，3月19日举办全产业链生态合作招募活动，以实际行动助力生态合作伙伴复工复产，保障了疫情期间生态合作对接工作不断不乱。

据了解，培训主题覆盖智家翼联(e-Link3.0)泛智能终端无感配网集成开发技术、e-OS智能网关及路由器开发、中国电信家庭泛智能终端生产流程，吸引了智能家居全产业链的合作伙伴共同参与，报名并获得证书的学员超过400人次，单次培训最高在线人数超过300人。

当前疫情阻击战已取得阶段性胜利，以5G、人工智能、家庭物联网为核心的家庭新基建蓬勃兴起，随着新型基础设施不断铺设，万亿级智慧家庭市场将被激活，智慧家庭领域的发展也会给人民群众日益增长的数智化美好生活，增添便利体验和安全保障。（牛广文）

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