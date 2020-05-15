腾讯总裁刘炽平：小程序正在成为零售企业的基础设施

5月13日晚，腾讯召开2020年一季度财报投资人会议。

财报显示，腾讯一季度实现收入1080.65亿元，同比增长26%。微信及Wechat合并月活用户首次突破12亿大关，环比上季度增长3.2%。得益于日用品购买和民生服务的需求，小程序日活跃账户已经超过4亿。金融科技及企业服务业务收入同比增长22%至人民币264.75亿元。

会议上，腾讯公司总裁刘炽平等高管接受了来自投资机构分析师的访问。在谈到新冠疫情对零售企业的影响方面时，刘炽平表示：“越来越多的零售企业正在将门店和品牌与消费者的直连作为投资重点，而小程序正是实现这一目标的关键基础设施。”

在2020年一季度的疫情条件下，腾讯智慧零售在协助零售企业抵抗疫情，保就业促增长方面发挥了卓有成效的作用。微信小程序官方数据显示，2020年除夕到初七，小程序生鲜果蔬业态交易笔数增长149% ，社区电商业态交易笔数增长322%。2月商家小程序日销售额环比12月提升1100%。其中，26家小程序日均销售过百万，其中7家小程序月销过亿。

在“公众号+导购运营+社群”基本能力夯实的情况下，众多零售品牌打出了直播“组合拳”，迅速带动小程序转化，实现业绩反弹。

3月8日，小程序直播助力步步高Better购，当日线上总订单超过24万单，销售额突破2000万；3月6日-8日节日期间，小程序交易三天连创新高，总销售额突破4991万。梦洁家纺2020年3月14日单场直播销售额破2500万元。全棉时代借助公众号+社群+发券+小程序专供爆品等手段全面为直播引流“蓄水”。在3月8号的小程序直播中，直播间互动次数达50万次，直播销售额环比最近一期提升500%。

刘炽平表示：放眼全球，在品牌更注重与消费者直连以及用户体验的电商环境中，你可以看到纯电商平台在线上消费领域的占比很低，超过50%的交易发生在品牌自建官网体系内。而在中国，这个数字仍有较大提升空间。

面对疫情后市场，以小程序为代表的腾讯智慧零售已经成为零售企业数字化变革中不可或缺的一部分。智慧零售小程序微信入口的开放和线上线下打通的核心理念将可以使零售企业更加灵活的结合自身发展情况部署数字化升级策略。腾讯也将更加坚定的贯彻自己零售行业“助力者”的身份，为传统零售企业数字化升级提供更加全面的服务。

(责编：栗翘楚、孙阳)