经济延续恢复改善势头（经济新方位）

制图：张丹峰

5月15日，在国新办新闻发布会上，4月主要经济数据出炉。国家统计局新闻发言人刘爱华表示，“4月份总体经济延续了3月份以来恢复改善的势头，主要指标呈现积极变化。”

●工业生产逐步恢复，服务业降幅收窄

4月份，复工复产复市扎实推进，生产需求逐步好转，经济活跃度提升，主要指标延续了3月份以来恢复改善势头。其中全国规上工业企业增加值由3月份的下降1.1%转为增长3.9%。

复产水平普遍提高，工业生产逐步恢复。国家统计局4月下旬的快速调查显示，截至4月25日左右，规上工业达到正常生产水平一半以上的企业接近85%，规上服务业企业超过70%，有资质的建筑业企业超过60%。

制造业增速回升明显，装备制造业明显改善。4月，制造业同比增长5.0%，其中装备制造业增加值同比增长9.3%，而3月为下降3.6%。汽车、专用设备、仪器仪表、电气机械、金属制品、通用设备行业均由负转正，增速在5.8%—14.3%之间；计算机电子、铁路船舶航空航天业分别增长11.8%、5.7%，增速连续两个月加快。

多数行业和地区实现增长，产品增长面持续扩大。41个大类行业中28个行业增加值实现了同比增长，正增长的行业比上个月增加了12个行业；统计的612种商品中60%实现了同比增长，产品的增长面比上个月扩大超过20个点，其中汽车产量为210万辆，同比增速由上月的下降43%转为增长5.1%；发电机组、挖掘机、混凝土机械、光缆等均增长40%以上。

工业结构持续优化，高技术制造业生产继续加快。国家统计局工业司副司长江源介绍，4月，高技术制造业同比增长10.5%，增速较上月加快1.6个百分点。新兴产品中，3D打印设备、智能手表、太阳能工业用超白玻璃、碳纤维及其复合材料、智能手环等新材料和电子产品增速分别为344.7%、127.4%、57.6%、47.3%、31.2%，延续了高速增长态势。

在工业生产继续恢复的同时，服务业降幅也在收窄。4月，全国服务业生产指数同比下降4.5%，降幅比3月份收窄4.6个百分点。4月份，服务业商务活动指数为52.1%，比3月份上升0.3个百分点。多数行业业务活动稳步恢复，在调查的21个行业中，有14个行业商务活动指数高于50.0%。服务业新订单指数为51.9%，比3月份上升2.6个百分点。

在看到指标改善的同时，也需要注意，一些指标的改善有一定补偿性恢复的性质。刘爱华分析，从1—4月份主要指标的运行情况看，主要指标仍处在下降区间，说明整体经济还没有回到往年正常水平。当前境外疫情在蔓延扩散，对世界经济的巨大冲击还在发展演变中，国内经济的稳定复苏也面临很多新挑战。

●就业压力较大，就业质量水平在提升

4月份，全国城镇调查失业率为6.0%，比3月份上升0.1个百分点；其中16—24岁人口、25—59岁人口调查失业率分别为13.8%、5.5%，分别比3月份高0.5、0.1个百分点。31个大城市城镇调查失业率为5.8%，比3月份上升0.1个百分点。

怎么看待全国城镇调查失业率略有上升？

“从城镇调查失业率的变化来看，月度之间调查失业率的变化是比较小的，2月份6.2%，3月份5.9%，4月份6.0%，月度之间的波动比较小，整体是平稳的。但是从更多的指标来看，目前就业的压力还是比较大的。”刘爱华说。

就业规模低于上年同期。1—4月份，全国城镇新增就业354万人，与上年同期相比少增105万人。

城镇调查失业率高于上年同期，4月份城镇调查失业率6.0%，比上年同期的调查失业率高出1个百分点。

重点群体的就业压力比较大。刘爱华举例，4月末国家统计局组织了一次快速调查，对农民工返乡情况进行了摸底。在经过一系列有序对接、促进农民工就近就地就业等措施的作用下，农民工就业得到了一定程度的好转，4月末外出农民工规模已经恢复到往年的九成左右，但离正常水平仍然有距离。此外，今年还有874万的高校毕业生进入就业市场。

“就业作为‘六稳’和‘六保’的首位，我们高度重视就业问题，采取了一系列很有针对性的措施。”刘爱华说，在这些措施的作用下，目前虽然就业压力依然比较大，但也出现了一些积极变化。国家统计局快速调查显示，城镇在职未就业人群比例，从3月份的18.3%下降至3.5%。“这反映出就业质量、就业水平是在提升的。”

●前期压抑的部分消费逐步释放，市场销售延续好转态势

4月社会消费品零售总额同比名义下降7.5%。经济增长第一引擎何时才能完全恢复？

刘爱华表示，在疫情防控常态化的背景下，观察经济形势必须要放在大背景中来看，疫情防控对生产端和消费端都会有冲击。当前，生产端的恢复略快于消费端，这和疫情冲击的特点是有关系的。虽然目前国内疫情防控已经从应急状态转变为常态化，但是很多聚集性的消费、接触性的消费，还有以此为特点的服务，确实还需要一个恢复过程。

辩证看待消费增速，也还有不少好消息。

市场销售进一步好转。4月社会消费品零售总额增速降幅比3月份收窄了8.3个点，在限额以上单位18个商品零售类值中，10类商品实现同比增长或持平，有16类商品比3月份好转。

消费升级类商品销售持续改善。4月份，限额以上单位通信器材类和文化办公用品类商品零售额同比分别增长12.2%和6.5%，增速分别比3月份加快5.7和0.4个百分点；体育娱乐用品类和化妆品类商品零售额分别增长11.6%和3.5%，而3月份分别为下降7.1%和11.6%。特别是汽车类商品销售明显改善。

“中央和地方出台多项政策措施，稳定和促进汽车消费，效果逐步显现。”国家统计局贸易外经司统计师张敏介绍，4月份，限额以上单位汽车类商品零售额与上年同月基本持平，而3月份为同比下降18.1%。中国汽车工业协会数据显示，4月份汽车销售量同比增长4.4%，环比增长43.5%。

假日消费加快恢复，市场活力有所增强。“五一”期间，全国市场活跃、人气回升，消费市场加快恢复。

张敏表示，随着疫情防控形势向好态势进一步巩固，生活秩序有序恢复，各项促消费政策持续发力，前期压抑的部分消费逐步释放，4月份市场销售延续好转态势。同时，在疫情防控期间形成的新消费习惯和消费模式进一步巩固，将有助于促进消费结构优化升级，支撑消费市场长期平稳向好发展。

对于二季度经济走势，刘爱华表示，在各种政策的作用下，在市场主体的共同努力下，我们确实有条件、有基础、有信心，也有底气实现经济的持续复苏和改善。但另一方面，确实存在着比较大的不稳定、不确定性。我们要坚持底线思维，抓住经济运行中的有利条件，发挥自身优势，释放内需潜力，帮助企业渡过目前的难关，实现经济全面回归常态。

《 人民日报 》（ 2020年05月16日 02 版）

(责编：马昌、岳弘彬)