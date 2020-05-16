网上零售额逆势增长 四月国民经济持续改善

原标题：四月国民经济持续改善

本报记者 赵语涵

工业增加值由负转正、网上零售额逆势增长、居民消费价格涨幅收窄……4月份多项宏观经济指标呈现出积极变化。在昨天举办的国新办发布会上，国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人刘爱华介绍了2020年4月份国民经济运行情况。

4月份，国内疫情防控向好态势持续巩固，复工复产复市扎实推进，主要指标延续了3月份以来恢复改善势头。其中，全国规模以上工业增加值由负转正，从上月的下降1.1%变为本月增长3.9%。网上零售持续活跃，前4月全国网上零售额逆势增长1.7%。

负转正 工业释放回暖信号

工业、服务业作为经济发展中的两大主要产业在4月均呈现改善向好势头。其中，工业增加值由负转正释放出回暖信号。4月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.9%，环比增长2.27%。1至4月，全国规模以上工业增加值同比下降4.9%，降幅比1至3月收窄3.5个百分点。

服务业方面，4月份，全国服务业生产指数同比下降4.5%，降幅比3月份收窄4.6个百分点。从主要行业看，4月份，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业同比分别增长5.2%、4.4%、1.1%；交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，住宿和餐饮业同比分别下降5%、6.6%、33.7%，降幅比3月份分别收窄9.7、8.1、15.4个百分点。

随着疫情好转，线下消费场所逐步开放，消费市场也呈现回暖态势。根据国家统计局数据，4月份社会消费品零售总额28178亿元，同比下降7.5%，降幅比3月份收窄8.3个百分点；环比增长0.32%。

值得一提的是，网上零售持续活跃，1至4月，全国网上零售额30698亿元，同比增长1.7%，1至3月为下降0.8%；其中，实物商品网上零售额增长8.6%，比1至3月加快2.7个百分点，占社会消费品零售总额的比重为24.1%，比1至3月提高0.5个百分点。

民生稳 物价涨幅持续收窄

就业和消费价格是老百姓最关注的民生话题。就业方面，4月份全国城镇调查失业率为6%，比3月份略微上升0.1个百分点，但就业总体形势稳定。1至4月，全国城镇新增就业354万人。

消费价格方面，4月份，全国CPI同比上涨3.3%，涨幅比3月份回落1.0个百分点；环比下降0.9%。其中，备受关注的猪肉价格进一步环比下降，降幅达到7.6%。扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨1.1%，涨幅比3月份回落0.1个百分点。

此外，房地产市场也呈现复苏回暖态势。投资方面，前4月全国房地产开发投资33103亿元，同比下降3.3%，降幅比前3月收窄4.4个百分点。销售方面，前4月商品房销售面积33973万平方米，同比下降19.3%，降幅比前3月收窄7个百分点。

有底气 经济复苏有信心

下阶段经济走势如何？刘爱华表示，从连续两个月的数据情况来判断，对未来走势判断概括为三句话：第一，有底气。底气来自于经过长期积累形成的完备产业体系、日益完善的基础设施、超大的市场规模。第二，有信心。信心来自于疫情发生以来的统筹疫情防控和经济发展一系列政策措施取得了积极成效。第三，有挑战。现在境外疫情扩散蔓延的势头仍然没有得到有效控制，疫情对全球经济造成的冲击仍在复杂的发展和演变过程中。

根据一季度数据，受疫情冲击，中国GDP下降6.8%。对于中国经济何时走出负增长区间，刘爱华回应说，从目前趋势看，虽然月度之间主要经济指标降幅收窄，个别指标转正，但要弥补前期疫情严重冲击仍然有挑战。

刘爱华在评价4月份国民经济运行情况时表示，4月份总体经济延续了3月份以来恢复改善的势头，主要指标呈现了积极变化。但她同时表示，4月一些指标的改善有一定补偿性恢复的性质。因为从1至4月主要指标的运行情况看，主要指标仍处在下降区间，整体经济还没有回到往年正常水平。

(责编：李栋、值班)