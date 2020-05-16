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定位不准难落锁 共享单车卡在“最后一哆嗦”

杨天悦

2020年05月16日13:35  来源：北京日报
 
原标题：共享单车卡在“最后一哆嗦”

　　实习记者 杨天悦

　　针对共享单车乱停乱放，金融街、国贸、大望路等人流密集区以及亦庄的11个商圈、写字楼近期划出固定停放点。但记者近日走访发现，定位不准确、落锁困难的现象普遍，不少用户到达停放点还是还不了车。方便“最后一公里”出行的共享单车却因为无法落锁还车，而被卡在了“最后一哆嗦”。

　　亦庄创意生活广场停车场入口两侧的人行道上，近来多了两处用白色实线划出的方框。其中一处方框前有蓝白相间的指示牌，上面有醒目的“P”字样，并写有“共享单车入栏结算停放区”。昨天12时许，记者在现场看到，不少用户的停车过程并不那么顺利。

　　“车子已经入框了，怎么就是锁不上？”市民牛大哥纳闷。随后记者尝试了一次，也遇到了同样的问题：明明车子已停在白色方框里，但每次尝试关锁后智能锁都会再次弹开，同时收到手机短信，提示“本次骑行未规范停车，多次违规将收取调度费”。

　　记者观察了10分钟，就发现有3名用户被“卡”在了落锁环节。“一般多试几次就好了，实在不行只能申诉，拍照片证明车辆已停在框里，然后上传到系统。”在商场工作的小王说，自从这个固定停放点出现，这样的情况他已遇过四五次。

　　除哈啰单车在亦庄设置的11个固定停放点，目前金融街、国贸、大望路、潘家园等都设有共享单车停放区，当用户骑行至这些区域时必须在指定停放点停车，否则无法上锁完成结算。然而，在西单金融街中水大厦、山水宾馆附近的几处停放区里，同样出现定位不精确的问题。

　　记者昨天下午在中水大厦门前的停放点尝试落锁青桔单车，试了两次才成功。在附近工作的白领小余说，自己也常碰到类似情况。“每天早晨锁车都要碰运气，有时能一次成功，有时得锁好几次，有时甚至得辗转附近好几个停车点。”小余抱怨说，“有一次车已经在停放区，定位却总显示车在框外，我折腾了十几分钟才停好，上班差点儿迟到。”

　　记者了解到，自今年1月起，金融街中心区已设置了120处共享单车入栏结算停放区。入栏结算已在金融街地区实现全覆盖。除青桔单车外，哈啰、美团、摩拜等品牌的共享单车都须停放在规定区域内，才能完成落锁结算。

　　针对落锁困难问题，哈啰单车方面回应称，目前正在加紧调试。“亦庄入栏结算试点刚启动公开测试，目前正在针对出现的问题进行调整。”这名负责人介绍，共享单车历经多次升级换代，不同代的车辆在智能锁和蓝牙技术等方面都存在差异。“部分车辆已完成再调整，其他车辆正在抓紧调试。”

　　“目前实行定点停放的区域大多是写字楼等高层建筑密集地区，GPS定位可能存在偏差，现在大部分停放点都使用蓝牙道钉实现车辆入栏判断。”一名了解该技术的业内人士介绍，“蓝牙道钉就是许多停车区地面上的小突起物，利用这项技术，定位精度可达到亚米级别。这也需要共享单车企业尽快完成不同类型车辆接入技术的迭代升级。”

(责编：李栋、值班)
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