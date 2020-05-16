5月汽车市场告别沉寂持续回暖 二手车市场按下“重启键”

原标题：5月汽车市场告别沉寂持续回暖

实习记者 杨天悦

进入5月以来，沉寂许久的二手车市场又恢复了往日的喧嚣。记者近日走访发现，北京花乡二手车市场中的客流量明显回升，各大4S店也挤进不少着急置换旧车买新车的市民。中汽协相关负责人表示，进入4月以来全国乘用车销售量明显回升，5月份的汽车市场仍会持续反弹。不过，业内人士表示，今年车市期待中的“报复性消费”能否到来还很难说。

二手车市场按下“重启键”

下午不到4点，在花乡二手车市场门口，有两条进出通道的车辆出入口已经被围得水泄不通。记者注意到，短短10分钟里就有超过20辆车鱼贯而入，不少车商照例等在路边询问车主是否打算卖车，甚至借着排队的时间与车主攀谈起来——这与一个月前门可罗雀的场景相比可是大不一样。

自从4月26日取消预约对外开放后，花乡二手车市场一下子又充满了生机。场内的过户通道不时有车辆进出，几乎每一排商户门前的停车场上都有三五成群前来看车的人。曾经各家门前堆满待售车辆的场地空了不少，甚至有商户索性在自家商铺的玻璃窗上贴出“出租车位”的字样。

记者在采访过程中发现，车商们被问及当月销量时，几乎没有人再像一个月前抱怨自家店里没开张了。“商户基本都能运转，车辆也都开始流通。”商户牛先生说，店里的生意差不多已经恢复到正常水平的一半。“上个月总共就卖出8台车，这个月的销量有20台左右。”

对于前来看车的消费者来说，这也是一个“捡漏”的好时机。记者了解到，往年“五一”前后都是二手车的销售旺季，今年却呈现出明显的“买方市场”——为了尽快处理掉春节前积压的库存、回流现金，不少经销商甚至赔钱也要赚个吆喝。

预约名额跟不上过户需求

不仅市场恢复开放，花乡二手车过户大厅里也重新热闹起来。目前外迁过户已经恢复，车主需要通过严格的登记信息、测体温、查验健康码和行程等流程后才能办理业务，这也让办理过户业务的大厅里更呈现出一派忙碌的景象。

现场一名工作人员介绍，刚恢复外迁业务的头几天，过户大厅里甚至有时到了深夜12点多还是灯火通明。“急着转手旧车的车主和盼着开张的商户一下子都涌进来，再加上过户系统升级改造经常出现故障，很多时候都是人等机器，经常要工作到后半夜。”一名车商透露。

据二手车专家王萌介绍，花乡二手车市场和北辰亚运村汽车交易市场是办理二手车辆过户的主要“据点”，分别能占到65%和20%的办理量。但眼下，这两个市场的预约名额仍然非常有限。记者了解到，目前花乡和亚市每天的二手车预约名额分别只有500个和300个左右——不少车主和商户常常要碰运气。

过户预约难影响二手车服务商的积极性、外地车商尚未大量进京，以及消费者持币等“捡漏”，是目前卡住北京二手车市场交易的三大因素。

4月乘用车销售环比增45.6%

进入4月以来，随着国内疫情防控形势继续好转，以及国家和地方政府一系列利好政策的推出，全国汽车市场已经呈现出明显的回暖迹象。中国汽车工业协会日前公布的数据显示，今年4月，我国乘用车销售达到153.6万辆，环比增长45.6%，同比下降2.6%，降幅也比3月大幅减缓45.8%。

全国乘联会秘书长崔东树分析称，5月车市已经进入“后疫情时代”。“疫情下的出行刚需对车市拉动效果较强，加上各地促消费政策的拉动，暂时弥补了疫情后购买力不足的影响。从4月底至5月，随着各地学校开学、旅游逐步恢复，家庭用车需求增加也会对汽车消费产生一定的拉动作用。”崔东树表示。

十多年前，“非典”疫情刺激北京私家车加速普及，这一轮新冠疫情能否带来全国车市的“井喷”行情？

“大家对未来的收入增长不那么确定，买车的冲动会受到抑制。”多名4S店销售负责人表示。中汽协方面也预计，今年全国汽车市场仍将面临较大的市场压力，在各家厂商的促销手段下，车企之间的价格战会日趋激烈，乐观估计今年全国汽车销量的下滑幅度将在15%。

(责编：李栋、值班)